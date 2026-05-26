Νέα γενιά τρακτέρ New Holland T5S: Ισχύς, Ευελιξία, Συνδεσιμότητα

Η νέα γενιά των τρακτέρ New Holland T5S προσφέρει ακόμη περισσότερη ισχύ, απόδοση και στυλ στη σειρά. Οι βασικές αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν:

Υψηλότερα επίπεδα ισχύος

Νέα χαρακτηριστικά στο κιβώτιο ταχυτήτων

Βελτιωμένο σύστημα διεύθυνσης

Καλύτερη ορατότητα

Όλα αυτά συμβάλλουν στο να μπορεί ο χειριστής να κάνει περισσότερα μέσα στην ημέρα.

Για τους αγρότες που αναζητούν έναν άρτια συνδυασμένο γεωργικό ελκυστήρα με φορτωτή για εργασίες χειρισμού, τα μοντέλα T5S μπορούν να συνδυαστούν με τον νέο εμπρόσθιο φορτωτή New Holland 635LU.

Ακριβής Χειρισμός και Ευελιξία

Διαθέσιμα σε εκδόσεις 90, 101 και τη νέα 110 ίππων, τα στιβαρά και πολυλειτουργικά τρακτέρ T5S ενσωματώνουν νέες λειτουργίες που επικεντρώνονται στην απόδοση και την παραγωγικότητα.

Με το τολμηρό, χαρακτηριστικό στιλ της New Holland, οι βασικές καινοτομίες περιλαμβάνουν:

Εμπρόσθιο άξονα που προσφέρει ταχύτερη απόκριση του συστήματος διεύθυνσης για εξαιρετικό χειρισμό — ιδανικό κατά τη χρήση φορτωτή.

που προσφέρει για εξαιρετικό χειρισμό — ιδανικό κατά τη χρήση φορτωτή. Προαιρετικά διατίθεται και ο γνωστός εμπρόσθιος άξονας SuperSteer™ της New Holland, ο οποίος προσφέρει αυξημένη ευελιξία χάρη στη μειωμένη ακτίνα στροφής.

Έξυπνη Παραγωγικότητα και Χαρακτηριστικά Ελέγχου για τον Χειριστή

Η παραγωγικότητα σε κάθε εργασία – ιδιαίτερα με φορτωτή – ενισχύεται χάρη στη λειτουργία φρένου-συμπλέκτη (Dynamic StopStart), η οποία επιτρέπει έλεγχο με ένα μόνο πόδι για εύκολη και ομαλή κίνηση stop & go.

Το προηγμένο ηλεκτρονικό κιβώτιο 12 εμπρόσθιων / 12 οπισθίων ταχυτήτων (12F/12R Electronic Power Shuttle) εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές κατεύθυνσης χωρίς χρήση συμπλέκτη και διαθέτει ρύθμιση ανταπόκρισης σε τρία επίπεδα (χαμηλή, μεσαία, υψηλή), ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε εργασίας.

Οι δυνατότητες χειρισμού παρελκόμενων αναβαθμίζονται με την προαιρετική αντλία υδραυλικού υψηλής ροής 82 λίτρων/λεπτό. Ο νέος σχεδιασμός εμπρόσθιου PTO με υγρό συμπλέκτη εξασφαλίζει βελτιωμένη απόδοση, λιγότερο θόρυβο και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης.

Η νέα γενιά τρακτέρ T5S δίνει προτεραιότητα στην άνεση του χειριστή, με διαισθητικά και εργονομικά χειριστήρια, όπως ο νέος μοχλός αλλαγής κατεύθυνσης τύπου “rocker switch”, που επιτρέπει ταυτόχρονη λειτουργία του φορτωτή και αλλαγή πορείας, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους κύκλου εργασίας.

Ένας νέος ευανάγνωστος ψηφιακός πίνακας οργάνων προσαρμόζεται αυτόματα στο φως του περιβάλλοντος για βέλτιστη ορατότητα. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου, την περιοχή εργασίας, τη διανυθείσα απόσταση και τα βασικά δεδομένα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων.

Από το 2026, τα τρακτέρ T5S θα είναι διαθέσιμα με ηλεκτρονικό έλεγχο ανύψωσης Lift-O-Matic™ για το πίσω υδραυλικό, ενισχύοντας την απόδοση και την ευκολία χειρισμού.

Η ορατότητα προς τα εμπρός αναβαθμίζεται επίσης, χάρη στη νέας σχεδίασης εξάτμιση σχήματος U, βελτιώνοντας την ορατότητα του χειριστή μπροστά δεξιά. Ένα ρεζερβουάρ ντίζελ 130 λίτρων σημαίνει ότι οι χειριστές επωφελούνται από μεγαλύτερα διαστήματα ανεφοδιασμού, ενώ ο εργονομικός σχεδιασμός του βοηθά στην ορατότητα εμπρός αριστερά και παρέχει αρκετή απόσταση από το έδαφος για την αντιμετώπιση δύσκολων εδαφών. Οι ισχυρές νέες επιλογές φωτισμού LED, μαζί με έναν προαιρετικό φάρο LED, συμβάλλουν σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και ασφάλειας.

Προηγμένη Συνδεσιμότητα και Έξυπνη Γεωργία

Τα νέα T5S φέρνουν τη έξυπνη γεωργία στα χέρια των ιδιοκτητών και χειριστών, προσφέροντας μια σειρά από προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και τεχνολογίας. Τα τρακτέρ είναι πλέον διαθέσιμα με προαιρετικό, εργοστασιακά εγκατεστημένο σύστημα τηλεματικής και συνδεσιμότητα εφ’ όρου ζωής, επιτρέποντας την εύκολη παρακολούθηση βασικών παραμέτρων του μηχανήματος, της τοποθεσίας και της απόδοσης, με στόχο τη μέγιστη διαθεσιμότητα και αποδοτικότητα λειτουργίας. Η διαισθητική πλατφόρμα FieldOps™ επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο μεταφορά δεδομένων, προσφέροντας στους χρήστες πλήρη ορατότητα και έλεγχο, τόσο των μηχανικών στοιχείων, όσο και των αγρονομικών δεδομένων.

Μια προαιρετική σύνδεση ISOBUS Class II επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών ελκυστήρα-εργαλείου. Από το 2026, τα τρακτέρ T5S μπορούν να εξοπλιστούν με ένα εργοστασιακό ηλεκτρικό σύστημα αυτόματης καθοδήγησης, πλήρως συμβατό με την οθόνη IntelliView™ IV Plus και το DirecSteer, για ακρίβεια παράλληλων περασμάτων.

Τα νέα μοντέλα T5S έκαναν το ντεμπούτο τους στο Sommet de l’ Elevage στο Clermont-Ferrand της Γαλλίας, από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2025 και θα είναι διαθέσιμα από τους αντιπροσώπους μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στην Ελλάδα η NEW HOLLAND εκπροσωπείται, διανέμεται και υποστηρίζεται από την P. J. Condellis S.A. (210 3408800), www.pjc.gr.