O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με ισχυρή παρουσία στην Transport Show 2026

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με τη συμμετοχή των Volvo Trucks, Renault Trucks, Irizar και Maxus, είχε την πλέον ισχυρή παρουσία στην Transport Show 2026, την κορυφαία έκθεση επαγγελματικών οχημάτων και μεταφορών, η οποία πραγματοποιήθηκε 8 – 10 Μαΐου 2026 στο Metropolitan Expo προσελκύοντας περισσότερους από 5.500 επισκέπτες.

Στο εντυπωσιακό του περίπτερο ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη υποδέχθηκε πλήθος επαγγελματιών του κλάδου των μεταφορών και των logistics, παρουσιάζοντας ορισμένα από τα πιο προηγμένα και αναγνωρίσιμα οχήματα της Volvo Trucks, Renault Trucks και Irizar. Ο εκθεσιακός χώρος των τριών brands αποτέλεσε ένα από τα πλέον δημοφιλή σημεία της διοργάνωσης, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Στον εκθεσιακό χώρο παρουσιάστηκαν τα παρακάτω οχήματα: Volvo FH16 780 4x2T, Volvo FH16 700 4x2T, Volvo FH500 4x2T, Renault Trucks T-High 520 και Irizar i6 14.37 6×2.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και συνδεσιμότητας, λύσεις εξοικονόμησης καυσίμου και μείωσης λειτουργικού κόστους, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης στόλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τεχνολογίες ασφάλειας, συνδεσιμότητας και αποδοτικότητας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαρκή δέσμευση των Volvo Trucks, Renault Trucks και Irizar για πιο αποδοτικές και βιώσιμες μεταφορές.

Την ίδια στιγμή, η Maxus έδωσε δυναμικά το «παρών» στην Transport Show 2026 παρουσιάζοντας επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας της στο ελληνικό κοινό και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών συγκέντρωσαν τόσο το αμιγώς ηλεκτρικό van Maxus eDeliver 9 όσο και το pickup Maxus T60, αναδεικνύοντας το εύρος των λύσεων που προσφέρει η μάρκα για τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης και επαγγελματικής χρήσης.

Μέσα από τη συμμετοχή του στο Transport Show 2026, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επιβεβαίωσε τη διαχρονικά ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά επαγγελματικών οχημάτων, ενώ ανανέωσε τη δέσμευσή του να προσφέρει σύγχρονες, αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις για τον σύγχρονο επαγγελματία. Παράλληλα, η σημαντική αυτή διοργάνωση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία επικοινωνίας με συνεργάτες, πελάτες και επαγγελματίες του κλάδου, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική παρουσία των μαρκών που εκπροσωπεί ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στην ελληνική αγορά.