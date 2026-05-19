Νέα τεχνολογία γεωργίας ακρίβειας της Case IH

Η Case IH προωθεί την τεχνολογία γεωργίας ακρίβειας για τους χειριστές μέσω βασικών καινοτομιών, όπως η τεχνολογία ψεκασμού SenseApply™ sense and act και οι ενημερώσεις του Case IH FieldOps™. Παρέχοντας εφαρμόσιμες πληροφορίες και βελτιωμένη ακρίβεια, αυτές οι τεχνολογικές λύσεις προσφέρουν τόσο αυξημένη αποδοτικότητα όσο και μέγιστη δυνατότητα κερδοφορίας.

«Η παροχή νέων, καινοτόμων λύσεων που ενσωματώνονται εύκολα στις τρέχουσες λειτουργίες είναι σημαντική, αυξάνει την παραγωγικότητα των χειριστών και ενισχύει την κερδοφορία τους» δήλωσε η Jana Wolf, υπεύθυνη μάρκετινγκ προϊόντων τεχνολογίας ακρίβειας, της Case IH. «Οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες μας όχι μόνο ενσωματώνονται άψογα στον εξοπλισμό μας, αλλά με τα νέα εργαλεία υποστήριξης που λανσάρουμε, αντιμετωπίζονται κοινά προβλήματα των χειριστών».

Τεχνολογία SenseApply

Το SenseApply παρέχει την πιο ευέλικτη και οικονομική λύση εφαρμογής μεταβλητής δόσης που είναι διαθέσιμη σήμερα*. Προσφέρει απαράμιλλη λειτουργικότητα σε πολλαπλές περιόδους χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα ή η αξιοπιστία, και μπορεί να καλύψει περισσότερα στρέμματα σε κάθε χρονικό παράθυρο λειτουργίας, επιτυγχάνοντας τους επιθυμητούς ρυθμούς εφαρμογής με ταχύτητες έως και 40 χλμ/ώρα.

Με μια μοναδικά τοποθετημένη, πολυφασματική κάμερα στην κορυφή της καμπίνας, το SenseApply καταγράφει με ακρίβεια εικόνες του χωραφιού και των φυτών έως 42 μέτρα πλάτος και 15 μέτρα μπροστά από τη συσκευή. Το SenseApply προσφέρει ασύγκριτη ευελιξία με μια σειρά μεθόδων εφαρμογής και περιλαμβάνει ισόβια πρόσβαση στο Live VRA, καθώς και μια εφάπαξ χρέωση ενεργοποίησης για το Selective Spray Green-on-Brown Spot Spray, καταργώντας τόσο τα τέλη ανά στρέμμα όσο και τα ετήσια τέλη για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το Selective Spray επιτυγχάνει επίσης μείωση έως και 60% στη χρήση ζιζανιοκτόνων.

Με ενσωμάτωση στο FieldOps και στο Raven Slingshot, το SenseApply μπορεί εύκολα να ευθυγραμμίσει τα σχέδια εφαρμογής με τις προτάσεις κάθε γεωπόνου. Το SenseApply είναι πλέον διαθέσιμο είτε ως εργοστασιακή τοποθέτηση είτε ως κιτ αναβάθμισης.

FieldOps

Η Case IH συνεχίζει να βελτιώνει το FieldOps, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που συνδέει όλες τις πτυχές των γεωργικών εργασιών. Η νέα δυνατότητα AI Boundary Creation επιτρέπει στους χειριστές να δημιουργούν γρήγορα τα όρια του χωραφιού χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και μηχανική μάθηση, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και προσπάθεια. Τα ακριβή όρια βοηθούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στη μείωση των επικαλύψεων και στην εξασφάλιση σταθερών δεδομένων μεταξύ μηχανημάτων και αγροκτημάτων.

Οι χειριστές μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν το Boundary Management, που επιτρέπει στους πελάτες να σχεδιάζουν και να δημιουργούν ψηφιακά όρια αγρών με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τα εύχρηστα εργαλεία ψηφιοποίησης, όπως Selection, Auto Detect, Polygon, Circle Offset Boundary, Split και Cutout, βοηθούν στη διαμόρφωση των ορίων ανάλογα με τις ανάγκες της λειτουργίας.

Για να βοηθήσει τους χειριστές στην αντιμετώπιση προβλημάτων, οι χρήστες του FieldOps μπορούν πλέον να ξεκινήσουν Remote Display View με υπάρχουσα οθόνη Raven. Κάνοντας κλικ στο «Connect to Display» στη σελίδα επισκόπησης και εισάγοντας τον επταψήφιο κωδικό συνεδρίας στην ιστοσελίδα του FieldOps, οι χρήστες μπορούν πλέον να βλέπουν και να ελέγχουν την οθόνη στην καμπίνα. Οι χρήστες μπορούν να ανοίγουν πολλαπλές συνεδρίες απομακρυσμένης προβολής ταυτόχρονα σε ξεχωριστές καρτέλες του προγράμματος περιήγησης.

*η διαθεσιμότητα των προϊόντων, οι εργοστασιακές επιλογές και τα κιτ αναβάθμισης για επιλεγμένα μοντέλα Case IH ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα.

Στην Ελλάδα, η CASE IH εκπροσωπείται, διανέμεται και υποστηρίζεται από την P. J. Condellis S.A. (210 3408800), www.pjc.gr.