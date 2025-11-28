Νέα Πειραματικά αγροτεμάχια στο πλαίσιο του Έργου «Γεωργία με Ευφυΐα»

Το Έργο «Γεωργία με Ευφυΐα» για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Γεωργικού Τομέα, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εξακολουθεί να αναπτύσσει δράσεις προς το ψηφιακό μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. Το εν λόγω εγχείρημα θέτει ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση μίας εκτεταμένης, πολύμορφης και σύγχρονης αγρο-τεχνολογικής υποδομής, η οποία θα παρέχει πλήθος δεδομένων που συλλέγονται από επίγειες, ιπτάμενες και δορυφορικές πηγές, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων στον πρωτογενή τομέα.

Τι έχει επιτύχει το Έργο μέχρι σήμερα

Μέσα σε ένα χρόνο έχουν ήδη εγκατασταθεί 3.000 Υποστηρικτικοί Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων (ΣΣΔ) σε αγροτεμάχια ανά την Ελλάδα και 50 Σταθμοί Επαυξημένης Ακρίβειας σε αγροτεμάχια αναφοράς, ενώ το δίκτυο των Κέντρων Διανομής και Υποστήριξης (ΚΔΥ) σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, είναι στελεχωμένο και πλήρως λειτουργικό. Ταυτόχρονα αξιοποιούνται δεδομένα από πτήσεις Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones) στα 50 πειραματικά αγροτεμάχια και παράλληλα γίνεται επεξεργασία και αξιοποίηση Δορυφορικών Εικόνων. Επιπλέον, η Τεχνολογική Πλατφόρμα Ευφυούς Γεωργίας www.digiagro.gr έχει ολοκληρωθεί προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένη ενημέρωση στον χρήστη και πρόσβαση στα 13 Υποσυστήματατου Έργου, ανάλογα με την ιδιότητά του.

Περισσότερα πειράματα, καλύτερα αποτελέσματα!

Στο πλαίσιο του έργου «Γεωργία με Ευφυΐα» γίνονται πειράματα σε 10 επιπλέον αγροτεμάχια. Τα πειράματα αφορούν σε 5 καλλιέργειες που είχαν ήδη επιλεγεί από τις 21 αρχικές και σε 5 νέες καλλιέργειες. Τα νέα αυτά αγροτεμάχια, έχουν χωριστεί σε ζώνες διαχείρισης, όπου εφαρμόζονται στοχευμένες πρακτικές ως προς τη θρέψη, την άρδευση και τη φυτοπροστασία, με στόχο να καταγραφούν τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης γεωργίας με ευφυΐα αλλά και να βγουν πολύτιμα συμπεράσματα τόσο ανά καλλιέργεια όσο και ανά περιοχή. Παράλληλα εξακολουθούν να συλλέγονται χρήσιμα δεδομένα από τα 50 υφιστάμενα πειραματικά αγροτεμάχια.

Οι επιλεγμένες καλλιέργειες που μελετώνται συνολικά από την αρχή του Έργου είναι: Ακτινίδιο, Αμπέλι, Αραβόσιτος, Αχλάδι, Βαμβάκι, Ελιά, Ηλίανθος, Καρπούζι, Καρύδι, Κεράσι, Κρεμμύδι (ξερό), Λεμόνι, Μανταρίνι, Μήλο, Νεκταρίνι, Πατάτα, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Τομάτα υπαίθρου, Μηδική, Φιστίκι και οι νέες καλλιέργειες αφορούν σε: Καρότο, Κρεμμύδι (χλωρό), Λάχανο, Μαρούλι, Μπρόκολο.

Τα 60 συνολικά Πειραματικά αγροτεμάχια του Έργου θα προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα για κάθε μία καλλιέργεια απευθείας από το πεδίο, συμβάλλοντας έτσι στην αναγνώριση και εξυπηρέτηση των αναγκών των καλλιεργητών, αγροτικών συμβούλων αλλά και των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU