Θεσσαλονίκη: TrophyΤροφή 2025 – Η νέα γενιά δίνει σχήμα στην αγροτική καινοτομία

Στη διαμόρφωση στρατηγικής για την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον αγροδιατροφικό τομέα της Ελλάδας, με έμφαση στη σύνδεση της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα στη νέα αγροτική πραγματικότητα, εστιάζει το φετινό TrophyΤροφή, που ολοκληρώνεται με την εκδήλωση «Αγροδιατροφή: Από την Καινοτομία στη Βιωσιμότητα».

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 4/12 στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να φωτίσει τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στη σύγχρονη αλυσίδα τροφίμων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι νικήτριες ομάδες των TrophyΤροφή Meet-Ups 2025 και θα αναδειχθεί η κορυφαία επιχειρηματική ιδέα της χρονιάς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση της 4/12, αποτελεί την κορύφωση της ετήσιας πρωτοβουλίας TrophyΤροφή που υλοποιείται από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» σταθερά από το 2019, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Φέτος, η πρωτοβουλία περιλάμβανε οκτώ TrophyΤροφή Meet-Ups, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε επτά πόλεις της Ελλάδας με τη συμμετοχή δεκάδων φοιτητών και startuppers. Τα Meet-Ups, υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις του κλάδου, τοπικά επιμελητήρια, δήμους και περιφέρειες, δημιουργώντας μια ισχυρή σύνδεση της νέας γενιάς με την καινοτομία και την πραγματική οικονομία της αγροδιατροφής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η συζήτηση θα εστιάσει σε κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής. Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εταιρειών του κλάδου, startups και ερευνητικών οργανισμών θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τις προτάσεις τους, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επίσης, η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσιάσεις επιτυχημένων επιχειρηματικών ιδεών, panels συζητήσεων και storytelling από τους ίδιους τους δημιουργούς των projects, προσφέροντας έμπνευση και πρακτικά παραδείγματα για το πώς η τεχνολογία, η καινοτομία και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρξουν στην ελληνική αγροδιατροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ