Νέες συμβάσεις συνεργασίας υπέγραψε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης με ΤΟΕΒ στα Χανιά

Με αντικείμενο την παροχή νερού άρδευσης και την κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα στις περιοχές ευθύνης δύο Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στα Χανιά, υπογράφηκαν δυο νέες συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ αυτών και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.

Τις συμβάσεις υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ‘Αρης Παπαδογιάννης, με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Φουρνέ, Χαράλαμπο Γιαννακάκη, καθώς και με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Δυτικού Αποκόρωνα, Ιωάννη Σπανουδάκη.

Οι συμφωνίες, όπως τονίστηκε, διασφαλίζουν τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την ομαλή τροφοδότηση των αρδευτικών δικτύων, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των παραγωγών και της αγροτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Με τις υπογραφές επιβεβαιώνεται η διαχρονική συνεργασία του Ο.Α.Κ. με τους τοπικούς οργανισμούς διαχείρισης αρδευτικών δικτύων και την κοινή βούληση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται, σύμφωνα με την διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, με τους υδατικούς πόρους και την αγροτική παραγωγή.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ‘Αρης Παπαδογιάννης, ανέφερε: «Η διασφάλιση των αναγκαίων υδατικών πόρων για τον πρωτογενή τομέα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Μέσα από τη στενή συνεργασία με τους ΤΟΕΒ, εργαζόμαστε με συνέπεια και κοινό στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των παραγωγών, ενισχύοντας την αποτελεσματική διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών του νησιού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ