ΔΕΥΑ Αλμυρού: Ακατάλληλο για κατανάλωση το νερό σε τοπικές κοινότητες

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο δήμος Αλμυρού Μαγνησίας και η τοπική ΔΕΥΑ, καθώς όπως έγινε γνωστό το νερό στις τοπικές κοινότητες Πέρδικας και Νεράιδας είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εξαιτίας χημικής επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με ελέγχους της ΔΕΥΑ Αλμυρού και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν αυξημένες τιμές νιτρικών. Οι ουσίες αυτές μπορεί να προέρχονται από γεωργικές δραστηριότητες ή από διαδικασίες απολύμανσης και ενδέχεται να επηρεάσουν την υγεία, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές απαγόρευσαν προσωρινά τη χρήση του νερού για πόση, μαγείρεμα και παρασκευή τροφίμων.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό μέχρι την αποκατάσταση της ποιότητας. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τον εντοπισμό της αιτίας και την επαναφορά του νερού σε ασφαλή επίπεδα.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΥΑ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων η διάθεση εμφιαλωμένου νερού στους κατοίκους, ο καθαρισμός και η απολύμανση δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης, η διενέργεια συνεχών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και η εφαρμογή όλων των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών για την αποκατάσταση της καταλληλόλητας του νερού.