ΔAOK Ηπείρου: Δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα ευλογιάς στην Ήπειρο

«Καθαρή» παραμένει η Ήπειρος από την ευλογιά των αιγοπροβάτων σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, η οποία ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου να συνεχίσουν την καλή πρακτική να μην φέρνουν αιγοπρόβατα από περιοχές όπου εκδηλώθηκε η ζωονόσος.

«Στην Ήπειρο δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα. Η Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου να συνεχίσουν την καλή πρακτική να μην φέρνουν αιγοπρόβατα από περιοχές όπου εκδηλώθηκε η ευλογιά και να ενημερώνονται πάντα από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πριν αγοράσουν ζώα ή ζωοτροφές.

Έχει διαπιστωθεί ότι η κύρια αιτία μετάδοσης της ζωονόσου είναι η μεταφορά ασθενών ζώων από μολυσμένες εκτροφές σε καθαρές.

Όσον αφορά τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων με μη εγκεκριμένα εμβόλια για την ευλογιά οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δημιουργεί σοβαρή σύγχυση διότι δεν ξεχωρίζουν τα άρρωστα ζώα αν είναι από την ευλογιά ή από το εμβόλιο και εξαιτίας αυτού σε άλλες περιοχές έγιναν θανατώσεις προβάτων.

Είναι προς το συμφέρον των κτηνοτρόφων να διατηρήσουν την ‘Ήπειρο ελεύθερη από την ευλογιά και προστατευμένη από την χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων που δεν επιτρέπουν την εργαστηριακή διάκριση μολυσμένων από εμβολιασμένα ζώα.

Οι κτηνοτρόφοι μας απέδειξαν ότι μπορούν να προστατέψουν τα κοπάδια τους χωρίς να μπαίνουν σε παράνομες πρακτικές.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομος εμβολιασμός για την ευλογιά στην περιοχή μας θα επιβληθούν οι κυρώσεις που ορίζονται από τον νόμο» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι σε σύνολο 2.061 επιβεβαιωμένων κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.559 εκτροφές σε όλη τη χώρα, στο διάστημα από 10 έως 18 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν μόνο 16 νέα κρούσματα σε 6 περιοχές: Αιτωλοακαρνανία: 5, Αχαΐα: 3, Ηλεία: 3, Καρδίτσα: 2, Πιερία: 2, Ροδόπη: 1.