Κ. Τσιάρας: Πρέπει να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς με τα μέτρα βιoασφάλειας και όχι με εμβολιασμό (βίντεο)

Την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με τον αρμόδιο Επίτροπο της Ε.Ε. για τα εμβόλια κατά της ευλογιάς των προβάτων, με στόχο να συζητηθούν τα σχετικά ζητήματα μετά και τις πρόσφατες αντικρουόμενες απόψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ΥπΑΑΤ μιλώντας σήμερα Πέμπτη 29/01 στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ «Αταίριαστοι”.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ε.Ε., υπενθυμίζοντας ότι όπως έχει αναγνωρίσει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βάρχελι, η απουσία της μεθόδου DIVA δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένου και νοσούντος ζώου, γεγονός που οδηγεί – όπως είπε – υποχρεωτικά στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου και στη θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών.

Όπως ανέφερε, η εθνική στρατηγική βασίζεται στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και στον αυστηρό έλεγχο των παράνομων μετακινήσεων, ενώ στόχος είναι το οριστικό κλείσιμο του κύκλου της νόσου μέχρι το τέλος του έτους και η άμεση μετάβαση στη φάση ανασύστασης της κτηνοτροφίας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι το επόμενο διάστημα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους, όπου θα παρουσιαστεί το εθνικό σχέδιο για την κτηνοτροφία.