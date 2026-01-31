Δημ. Μπαλούκας για Ευλογιά: Δυστυχώς βαδίζουμε στον ίδιο καταστροφικό δρόμο

Εμφανώς ανήσυχος από την επιμονή της κυβέρνησης να μην εξετάσει το σενάριο του εμβολιασμού έστω και πιλοτικά σε ζώνες και να επιμείνει στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, εμφανίζεται με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας.

Σύμφωνα με τον Ελασσονίτη κτηνοτρόφο, «μπορεί τώρα τα κρούσματα της ευλογιάς να είναι ελάχιστα λόγω του ψύχους, αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο από πλευράς Πολιτείας, που να εγγυάται ότι την άνοιξη δεν θα έχουμε νέα έξαρση της ζωονόσου και ξεκλήρισμα του υπόλοιπου ζωϊκόυ κεφαλαίου».

Σχετικά με τα μειωμένα κρούσματα ο Δ. Μπαλούκας δήλωσε σκωπτικά: Δεν υπάρχει άλλο ζωικό κεφάλαιο να νοσήσει, αφού σε πολλές περιοχές του νομού αυτό έχει ξεκληριστεί τους προηγούμενους μήνες».

Κληθείς να σχολιάσει τα αποτελέσματα της πρόσφατης κυβερνητικής σύσκεψης, αναρωτήθηκε: «Πώς μας διαβεβαιώνει η Πολιτεία ότι δεν θα υπάρξει έξαρση της ζωονόσου την άνοιξη; Δεν θα κουρέψουμε, δεν θα φέρουμε ζωοτροφές στις μονάδες, δεν θα οδηγήσουμε τα ζώα μας το Πάσχα στα σφαγεία, δεν θα βγάλουμε τα ζώα στα λιβάδια να βοσκήσουν; Όσα μέτρα βιοασφάλειας και να πάρουμε η μάχη με την ευλογιά φαίνεται άνιση. Τι θα μας πούνε την Άνοιξη; Κρατήστε μέσα τα ζώα; Με τι χρήματα θα προμηθευτούμε τις ζωοτροφές, όταν υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες στις αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο και το χαμένο εισόδημα αλλά και στις ενισχύσεις- επιδοτήσεις προηγούμενων ετών»;

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων εστιάζει και στο ζήτημα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου: Αυτό που ζητήσαμε και στην πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού με αγρότες και κτηνοτρόφους, είναι να μπορέσουμε να αγοράσουμε καινούργια ζώα, για να ζήσουμε. Πώς και πότε θα γίνει αυτό, όταν με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό η δυνατότητα αυτή προσφέρεται 6 μήνες μετά και το τελευταίο κρούσμα που θα εμφανιστεί στη χώρα; Δηλαδή φανταστείτε το σενάριο η Θεσσαλία να είναι καθαρή και να εμφανιστεί ένα θετικό κρούσμα στην Κρήτη. Εμείς θα περιμένουμε να περάσουν 6 μήνες, για να αγοράσουμε πρόβατα. Μέχρι τότε πώς θα ζήσουμε, με ταμείο ανεργίας ή θα γίνουμε μετανάστες;

Όλα αυτά τα ζητήματα ο Δ. Μπαλούκας αναμένεται να τα θέσει στη συνάντηση, που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα με αποκλειστικό θέμα τη στήριξη της κτηνοτροφίας.