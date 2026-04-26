Πιερία: Στο επίκεντρο οι εξαγωγικές δυνατότητες των ακτινιδίων

Ενημερωτική ημερίδα για τις εξαγωγικές δυνατότητες των ακτινιδίων πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον Δήμου Δίου -Ολύμπου, με πρωτοβουλία της αντιδημαρχίας Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάση Καλαΐτζή, βασικός ομιλητής ήταν ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βέροιας «Venus Growers», πρόεδρος της εταιρείας «Συνεταιριστικές Ελληνικές Εξαγωγές Α.Ε.», ο Χρήστος Γιαννακάκης, ο οποίος παρουσίασε τις προοπτικές στις εξαγωγές των ακτινιδίων, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα από τα πιο ισχυρά εξαγώγιμα φρούτα της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Η οργανωμένη εξαγωγική στρατηγική, η τυποποίηση σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών, καθώς και η σημασία της ενημέρωσης που έχουν στη διάθεσή τους οι καλλιεργητές και μεταποιητές των ακτινιδίων, που χαρακτηρίζονται ως ο «πράσινος χρυσός της Πιερίας», είναι μεταξύ των σημείων στα οποία έδωσε έμφαση ο κ. Γιαννακάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας του προϊόντος.

Η εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε πλήθος παραγωγών και επαγγελματιών του αγροτικού τομέα, ήταν μια διοργάνωση της αντιδημαρχίας Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Δίου-Ολύμπου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΕΣΚΟ, του Αγροτικού Καπνικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Νωπών Φρούτων και Λαχανικών Καρίτσας, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δίου Ολύμπου, του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΣΠΕΚΟ Βροντούς και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Ακτινιδίων και Λοιπών Φρούτων Κατερίνης – Πιερίας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι βουλευτές Πιερίας, Φώντας Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Σπύρος Κουλκουδίνας και Κομνηνός Δελβερούδης, και εκ μέρους των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης, η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου και ο καθηγητής του τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙΠΑΕ, Δημήτριος Τριανταφύλλου, ενώ την παρουσίαση των ομιλητών έκανε η εκπαιδευτικός και τοπική σύμβουλος Βροντούς, Αναστασία Κουρινιώτη.