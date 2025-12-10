Έξι δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων υποδομών
Οι πρώτες έξι δράσεις, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών και εξοπλισμού και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσα από την πράσινη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στους δήμους Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Μεγαλόπολης και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντάχθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΠ ΔΑΜ), με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.
Συγκεκριμένα, τα έργα, με συνολικό κόστος που ανέρχεται σε 5,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ΕΠ ΔΑΜ θα συνεισφέρει τα 4,89 εκατ. ευρώ, είναι:
- Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου στο δημοτικό αθλητικό κέντρο Κοζάνης, με δικαιούχο τον Δήμο Κοζάνης και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.704.416 ευρώ.
- Πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος με βάση κατευθύνσεις Σχεδίων Δράσης Κυκλικής Οικονομίας, με δικαιούχο τον Δήμο Κοζάνης και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.501.439 ευρώ.
- Δημιουργία πρότυπης ενεργειακά πλατείας στον Δήμο Μεγαλόπολης, με δικαιούχο τον Δήμο Μεγαλόπολης και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.053.880 ευρώ.
- Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού επιλεγμένων περιοχών του Δήμου Εορδαίας, με δικαιούχο τον Δήμο Εορδαίας και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 762.988 ευρώ.
- Αντικατάσταση παλαιών πετρελαιοκίνητων δημοτικού στόλου Δήμου Σερβίων με νέας τεχνολογίας ηλεκτρικά οχήματα και σταθμούς φόρτισης και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 410.000 ευρώ.
- Ανάπτυξη Δικτύου Συλλογής και Διαχείρισης Συσκευασιών Χρησιμοποιημένων Φυτοφαρμάκων, με δικαιούχο τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 225.053 ευρώ.