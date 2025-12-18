Νέοι αγρότες: Άνοιξη του 2026 οι εντάξεις, αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα

Σε κατάσταση αναμονής είναι για πάνω από οκτώ μήνες οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών και, όπως όλα δείχνουν, δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο έκλεισε η πρόσκληση για το πρόγραμμα, με συνολικά 6.829 αιτήσεις. Ωστόσο, οκτώ μήνες αργότερα, καμία περιφέρεια της χώρας δεν έχει εκδώσει ακόμα τις αποφάσεις ένταξης, γεγονός που καθυστερεί τη διαδικασία εκταμίευσης της πρώτης δόσης.

Με βάση την εμπειρία από το προηγούμενο πρόγραμμα, από τη στιγμή της ανάρτησης των αποτελεσμάτων μέχρι να κατατεθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς, μπορεί να περάσουν ακόμα και δύο έως τρεις μήνες.

Για το θέμα είχε μιλήσει στην «ΥΧ», στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα, δίνοντας ορίζοντα εξαμήνου για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Αν ισχύσει αυτό, τότε η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Μαρτίου.

Αναλυτικά, η κα Ζέρβα είχε δηλώσει στην «ΥΧ»: «Το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών, στις οποίες έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα από το ΥΠΑΑΤ και η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σταδιακά για όλες τις περιφέρειες εντός του επόμενου εξαμήνου.

Η καταβολή της πρώτης δόσης, ύψους 70% της συνολικής αναλογούσας ενίσχυσης σε κάθε δικαιούχο, θα γίνεται προοδευτικά, με την ολοκλήρωση από κάθε περιφέρεια της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης των υποψηφίων, γεγονός που εξαρτάται από τον αριθμό των υποβληθέντων φακέλων, καθώς και από τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων των υπηρεσιών των περιφερειών. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε έως το τέλος του έτους να εκκινήσει η καταβολή της πρώτης δόσης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος οι αιτήσεις είναι μόλις 6.829, δηλαδή λιγότερες από τις μισές σε σχέση με το 2022. Παρ’ όλα αυτά, οι διαδικασίες γραφειοκρατίας φαίνεται να προχωρούν με τον ίδιο ή και πιο αργό ρυθμό.