Στην Τροχαία δύο αγρότες για παρακώλυση συγκοινωνιών

Στην Τροχαία στα Μάλγαρα κλήθηκαν για εξηγήσεις δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας για παρακώλυση συγκοινωνιών. Πρόκειται για το περιστατικό της 1ης Δεκεμβρίου όταν αγροτοσυνδικαλιστές κινήθηκαν ανάποδα στην ΠΑΘΕ και έκλεισαν τον δρόμο με τα τρακτέρ τους.

Το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων Κώστας Ανεστίδης και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ρούζιος κλήθηκαν ως επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων να δώσουν εξηγήσεις, δηλαδή να καταθέσουν ανωμοτί στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκης, για τον αποκλεισμό του δρόμου όλο αυτό το διάστημα.

Οι συγκεκριμένοι αγρότες συνοδευόμενοι από τον Συνήγορό τους, πήραν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις σε δέκα ημέρες, αλλά και για να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν δεκάδες αγρότες που κινήθηκαν πεζοί από τον μπλόκο των Μαλγάρων προς τα διόδια, όπου βρίσκεται η Τροχαία.

Η Εισαγγελέας στην προκαταρκτική της, διερευνά τα αδικήματα της παρακώλυσης κοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων σε οδική συγκοινωνία.

Πηγή: ertnews.gr