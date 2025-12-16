NextGen Innovators: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας

Την έναρξη του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας NextGen Innovators προσκαλώντας μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ από όλη την Ελλάδα, αλλά και την ομογένεια, να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τις δικές τους καινοτόμες, βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες, ανακοίνωσε το Envolve Entrepreneurship. Το NextGen Innovators τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αποτελεί ένα μοναδικό πρόγραμμα βιωματικής μάθησης, όπου μαθητικές ομάδες εργάζονται για να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, μεντόρων, στελεχών της αγοράς και ειδικών στην καινοτομία, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, πώς υλοποιείται μια ιδέα σε βιώσιμη λύση, πώς λειτουργεί η ομαδική εργασία στην πράξη, αλλά και πώς η καινοτομία μπορεί να συμβάλει σε έναν πιο υπεύθυνο κόσμο. Οι μαθητικές ομάδες καλούνται να υποβάλουν την επιχειρηματική τους ιδέα, τεκμηριωμένο πλάνο βιωσιμότητας και σύντομο βίντεο παρουσίασης της τελικής τους ιδέας.

Οι μαθητές επωφελούνται από μία βιωματική διαδικασία μάθησης, μέσω διάδρασης, δημιουργικής σκέψης και σχεδιασμού, καθώς και βασικούς όρους επιχειρηματικότητας, ενώ μέσω της παρουσίασης της επιχειρηματικής ιδέας, μαθαίνουν για τις μεθόδους της επικοινωνίας και στόχευσης στην αγορά/κοινό.

Παράλληλα, οι επιβλέποντες καθηγητές ενισχύουν τις δεξιότητές τους στην καθοδήγηση μαθητικών ομάδων, έρχονται σε επαφή με σύγχρονες πρακτικές επιχειρηματικής εκπαίδευσης και συμμετέχουν σε ένα δίκτυο εκπαιδευτικών που προωθούν την καινοτομία στα σχολεία τους.

Η μακρόχρονη παρουσία του διαγωνισμού έχει προσφέρει μια ευκαιρία εξέλιξης και ενδυνάμωσης στους μαθητές, και έχει αποδείξει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την πορεία νέων ανθρώπων. Οι νικήτριες ομάδες του προηγούμενο κύκλου, είχαν πρόσβαση σε διεθνή συνέδρια, έλαβαν εκπαιδεύσεις, αλλά και έπαθλα τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από εκπαιδευτικούς, ως υπεύθυνοι ομάδων, μέσω της επίσημης φόρμας, μέχρι τις 23 Μαρτίου 2026.