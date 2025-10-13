Ελαιόλαδο: Άλλο ένα βυτίο φεύγει από τους Αγίους Αποστόλους στα 7,85 ευρώ/κιλό

Νέα συμφωνία πώλησης εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου έκλεισε σήμερα ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Λακωνίας. Σε νέα ανάρτησή του στο Facebook, πριν από λίγα λεπτά, ο συνεταιρισμός ανέφερε: «Σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε συμφωνία για την πώληση ενός ακόμα βυτίου ελαιολάδου εσοδείας 2025-2026 στην τιμή των 7,85 €/κιλό (συνολικά 6 βυτία)».

Από την έναρξη της συγκομιδής της νέας σοδειάς, ο συνεταιρισμός έχει πουλήσει είτε με δημοπρασία είτε με απευθείας συμφωνία συνολικά έξι βυτία. Το κάθε βυτίο ζυγίζει από 26 έως 29 τόνους.

Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στο ypaithros.gr, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Παναγιώτης Μπατσάκης, «η παραγωγή είναι ακόμα πιο μειωμένη από την περασμένη χρονιά και σίγουρα θα είναι κάτω από το περσινό όριο. Ανεξάρτητα από τις παραγόμενες ποσότητες εμείς πλέον προχωράμε σε συνεχείς δημοπρασίες ανά τριήμερο, ώστε να δώσουμε στην αγορά τις ποσότητες που ζητά».