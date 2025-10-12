Σκληρό σιτάρι: Με 237,50 ευρώ/τόνο πούλησε ο Συνεταιρισμός Βόλου

Την πώληση 5.550 τόνων περίπου σκληρού σίτου, στην τιμή των 237,50 ευρώ/τόνο, αποφάσισε στην πρόσφατη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, αφού εξέτασε το σύνολο των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου είχε ήδη καταβάλει στους παραγωγούς προκαταβολή ύψους 0,20 ευρώ/κιλό, ενώ εντός των προσεχών ημερών θα καταβληθεί επιπλέον ποσό 0,022 ευρώ/κιλό ως συμπληρωματική τιμή, διαμορφώνοντας τελικά τη συνολική τιμή παραγωγού στα 0,222 ευρώ /κιλό. Επίσης, ο Συνεταιρισμός Χάλκης έκλεισε τιμή στα 0,21 ευρώ/κιλό, ενώ ανάλογες τιμές έδινε και ο Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου τις τελευταίες ημέρες.