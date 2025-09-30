Στην Αλεξανδρούπολη, στις 11 Νοεμβρίου, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ-ΚΑΠ
Στην Αλεξανδρούπολη, στις 11 Νοεμβρίου 2025, θα συνεδριάσουν η 18η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2022 και η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.
Στην εκδήλωση, που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα συμμετάσχουν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.
Προεδρεύουσα θα είναι η νέα Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.
Οι εργασίες των επιτροπών παρακολούθησης θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο RAMADA PLAZA THRAKI.
Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, για έως 150 άτομα, στο εστιατόριο «ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ» στην Αλεξανδρούπολη.