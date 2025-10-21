Σε επιφυλακή για την γρίπη των πτηνών η Ήπειρος – Κρούσματα στην Βουλγαρία

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής και το Τμήμα Υγείας Ζώων της Περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώνει ότι τις τελευταίες μέρες επιβεβαιώθηκε εκ νέου εστία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε εκτροφή πουλερικών στη γειτονική Βουλγαρία, ενώ η παρουσία του ιού διαπιστώνεται ολοένα συχνότερα και σε λοιπές περιοχές της Ευρώπης, όπως (Πολωνία, Ιταλία, Γερμανία, και Ηνωμένο Βασίλειο).

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά άγρια πτηνά, τα οποία ανευρίσκονται στο πεδίο νεκρά ή ημιθανή. Τα υγιή πτηνά μολύνονται είτε κατά την απευθείας επαφή με μολυσμένα πτηνά, είτε ερχόμενα σε επαφή με μολυσμένα αντικείμενα (σκεύη, ρούχα, υποδήματα, νερό, στρωμνή, και τροφές).

Λόγω των αναμενόμενων μετακινήσεων των μεταναστευτικών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας προς τον Νότο, είναι προφανές ότι το προσεχές διάστημα ο κίνδυνος εμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας καθίσταται ιδιαίτερα αυξημένος και επιβάλλεται να τηρούνται μέτρα προστασίας όσον αφορά όλες τις εκτροφές πουλερικών.