Ο ουκρανικός κολοσσός ΜΗΡ θα εξαγοράσει το 70% της Νιτσιάκος

Μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές συμφωνίες των τελευταίων ετών στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα ανοίγει νέο κεφάλαιο για την εγχώρια πτηνοτροφία. Η βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος πουλερικών Νιτσιάκος, με ισχυρές ρίζες στην Ήπειρο και πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά τροφίμων, εισέρχεται σε φάση στρατηγικής συνεργασίας με την MHP SE, ίσως τον μεγαλύτερο όμιλο πουλερικών στην Ευρώπη.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η MHP θα αποκτήσει σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος, σε τρεις διαδοχικές φάσεις τα επόμενα χρόνια. Η πρώτη φάση τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο υπάρχει δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής έως και το 100%. Η σταδιακή αρχιτεκτονική της συναλλαγής δείχνει ότι η επόμενη ημέρα δεν θα διαμορφωθεί απότομα, αλλά μέσα από μία περίοδο προσαρμογής και κοινών αποφάσεων.

Από μία μικρή μονάδα πατρογονικών ορνίθων στα Ιωάννινα το 1972, η Νιτσιάκος εξελίχθηκε σε καθετοποιημένο όμιλο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος με πανελλαδική παρουσία. Η ανάπτυξή της συνδέθηκε με την περιφέρεια, την οργανωμένη παραγωγή και τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Για την ελληνική πτηνοτροφία, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη μετοχική σύνθεση μίας μεγάλης βιομηχανίας. Η Νιτσιάκος αποτελεί κομβικό κρίκο ενός ευρύτερου οικοσυστήματος, που συνδέει μονάδες εκτροφής, ζωοτροφές, μεταποίηση, μεταφορές, εμπορία και απασχόληση στην περιφέρεια. Επομένως, οι επιλογές της νέας εποχής θα έχουν αντίκτυπο πέρα από τα όρια της επιχείρησης.

Η MHP διαθέτει παραγωγική παρουσία στην Ουκρανία, στην Ισπανία και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και εμπειρία από την ανάπτυξη εταιρειών του κλάδου σε διαφορετικές αγορές. Το 2025 κατέγραψε έσοδα 3,77 δισ. δολαρίων και εξαγωγικά έσοδα άνω των 2 δισ. δολαρίων. Στο ευρωπαϊκό της αποτύπωμα περιλαμβάνονται η Perutnina Ptuj στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η ισπανική UVESA. Αυτό το μέγεθος δημιουργεί προϋποθέσεις για πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα, ανάπτυξη προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η διατήρηση της παραγωγικής και διοικητικής βάσης στην Ήπειρο. Η πορεία της Νιτσιάκος είναι δεμένη με την τοπική οικονομία και με ένα πλέγμα σχέσεων που χτίστηκε επί δεκαετίες με εργαζομένους, παραγωγούς, προμηθευτές και συνεργάτες. Η ενίσχυση των επενδύσεων μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, εφόσον συνοδευτεί από σταθερές συνεργασίες, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και νέες δυνατότητες διάθεσης για τα ελληνικά προϊόντα.

Η συμφωνία έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ο κλάδος αντιμετωπίζει υψηλό κόστος παραγωγής, διακυμάνσεις στις τιμές των ζωοτροφών, ενεργειακές πιέσεις και αυξημένες απαιτήσεις για βιοασφάλεια και βιωσιμότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, το μέγεθος και η τεχνογνωσία ενός διεθνούς ομίλου μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά καλείται να διαφυλάξει την ταυτότητα, την ποιότητα και τη σύνδεση με την εγχώρια παραγωγή.

Υπάρχει και μία ευρύτερη διάσταση. Η εγχώρια παραγωγή τροφίμων αποκτά αυξανόμενη σημασία σε μία εποχή γεωπολιτικών αναταράξεων, αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές και μεταβολών στο κόστος των πρώτων υλών. Η ισχυροποίηση μίας ελληνικής επιχείρησης μπορεί να συμβάλει στην επισιτιστική επάρκεια της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει συνδεδεμένη με την τοπική παραγωγική βάση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχει και η εξαγωγική διάσταση. Η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας δεν αφορά μόνο την αύξηση των πωλήσεων, αλλά και τη δυνατότητα της ελληνικής παραγωγής να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή σε απαιτητικές αγορές. Σε έναν κλάδο όπου η κλίμακα, η πιστοποίηση και η ταχύτητα διανομής είναι καθοριστικές, οι συνέργειες μπορούν να δημιουργήσουν νέες προοπτικές.

Η επόμενη ημέρα θα κριθεί από τα μετρήσιμα αποτελέσματα: από τις νέες επενδύσεις, την πορεία της απασχόλησης, τη θέση των συνεργαζόμενων παραγωγών και την εξωστρέφεια της εταιρείας. Για την Ήπειρο και για την ελληνική πτηνοτροφία, το ζητούμενο είναι η συμφωνία να μετατραπεί σε μοχλό ανάπτυξης με σταθερό αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία.