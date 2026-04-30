Του καιρού τα… γυρίσματα πλήττουν τα σιτηρά

Μέτρια είναι η εικόνα των σιτηρών στην Ορεστιάδα, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων αλλά και του παγετού που έπληξε τον βόρειο Έβρο. «Οι σπορές ήταν πολύ όψιμες. Για όσες έγιναν τέλη Δεκεμβρίου, τα σιτάρια πάγωσαν», αναφέρει με πικρία ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ», Λάμπης Κουμπρίδης, προσθέτοντας ότι καλλιεργήθηκαν λιγότερες εκτάσεις.

Εκτιμά ότι η παραγωγή θα είναι περίπου στο μισό, με τη μείωση να κυμαίνεται στο 40% έως 50%. Πέρα από τις ζημιές στα σιτηρά λόγω παγετού, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν και πρόβλημα ανομβρίας. «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε κάπως την παραγωγή είναι να ποτίσουμε μόνοι μας, αρκεί να μας δώσουν νερό από τα δίκτυα», σημειώνει. Ο ίδιος αναφέρει ότι έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών όψιμης σποράς που υπέστησαν ζημιές από πλημμύρες και παγετό. «Αυτά τα σιτηρά με δυσκολία θα αποδώσουν 100 κιλά το στρέμμα», λέει, προσθέτοντας ότι η χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν διαφαίνεται ανάκαμψη στις τιμές στο χρηματιστήριο. Αντίθετα, στην Ξυλαγανή Ροδόπης η εικόνα των σιτηρών είναι διαφορετική.

«Τα πρώιμα είναι πολύ καλά, έχουν σχηματίσει στάχυ, με εξαίρεση όσα υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες και κράτησαν νερά. Ορισμένα όψιμα είναι καλά και άλλα όχι, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Έχουν δηλωθεί στον ΕΛΓΑ και αναμένουμε να εξεταστούν, καθώς κάποια δεν θα αποδώσουν», περιγράφει ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Βάμβακος του Α.Σ. Σκορδοπαραγωγών Ξυλαγανής, Γιάννης Στογιαντσάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην περιοχή καταγράφεται μείωση στις εκτάσεις βαμβακιού, ενώ αυξήθηκαν οι καλλιέργειες σιταριού, ηλίανθου και αραβοσίτου.