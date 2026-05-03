Στον Πλατύκαμπο συνεχίζουν να επενδύουν στο σκόρδο και στη ντόπια ποικιλία Entopio

Σταθερή παραμένει η παραγωγή σκόρδου στον Πλατύκαμπο, παρά την πτωτική πορεία που καταγράφεται στην υπόλοιπη χώρα, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού και αθρόων εισαγωγών, κυρίως από την Κίνα.

Ωστόσο, ο Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου και η Ομάδα Παραγωγών Entopio συνεχίζουν να επενδύουν στην παραγωγή και την ποιότητα, με τη ντόπια ποικιλία Entopio να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

Όπως είναι γνωστό, για το σκόρδο της περιοχής έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η ιαπωνική εταιρεία Wakunaga, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής συμπληρωμάτων σκόρδου παγκοσμίως, η οποία τα τελευταία χρόνια λαμβάνει δείγματα της καλλιέργειας, προκειμένου να καταγράψει τα αντιοξειδωτικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φαρμακευτικά σκευάσματα. Το συγκεκριμένο σκόρδο ξεχωρίζει, καθώς έχει πολύ υψηλά επίπεδα πολυφαινολών, οι οποίες διαθέτουν κυτταροπροστατευτική δράση.

Ταυτόχρονα, ο Συνεταιρισμός επενδύει και στην πιστοποίηση, προκειμένου να προσδώσει την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία στο προϊόν και στον παραγωγό.

Τα μέλη του Συνεταιρισμού καλλιεργούν περίπου 1.000 στρέμματα, ενώ υπάρχουν και άλλοι αγρότες στην ευρύτερη περιοχή που συνεχίζουν να καλλιεργούν το γνωστό ανά την επικράτεια προϊόν. Από τα 1.500 στρέμματα σκόρδου που καλλιεργούνται κάθε χρόνο στην περιοχή, μόνο τα 200 φυτεύονται με το Entopio, δηλαδή την παλιά ντόπια ποικιλία. Η διάθεση του προϊόντος, είτε σε μορφή μάτσου είτε σε κεφάλια, γίνεται στη λαχαναγορά και σε εμπόρους, με την ετήσια παραγωγή να φτάνει κοντά στους 200 τόνους.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, Γιάννης Κουκούτσης, περιγράφει στην «ΥΧ» τον καλλιεργητικό κύκλο της παραγωγής: «Περί τα μέσα Μαΐου θα ξεκινήσουμε τη συγκομιδή για τις πρώιμες ξένες ποικιλίες, ενώ στις αρχές Ιουνίου θα αρχίσουμε να συλλέγουμε τη ντόπια ποικιλία Entopio, από την οποία θα κρατήσουμε σπόρους για να τους χρησιμοποιήσουμε την επόμενη χρονιά. Εκτιμούμε ότι φέτος η παραγωγή θα είναι ικανοποιητική, καθώς βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες. Συνεχίζουμε, όμως, να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την έλλειψη εργατικών χεριών, γεγονός που αυξάνει το συνολικό κόστος παραγωγής. Μπορεί το ενδιαφέρον της αγοράς να είναι μεγάλο για τα σκόρδα μεγέθους α΄ και β΄ κατηγορίας, ωστόσο και τα υπόλοιπα δεν υστερούν σε ποιότητα ούτε στα μοναδικά χαρακτηριστικά που προσφέρει η γη του Πλατυκάμπου και η εμπειρία των παραγωγών. Γι’ αυτό και έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια, ώστε να το αποδείξουμε», καταλήγει ο Γ. Κουκούτσης.