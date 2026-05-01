Σπέρνουν φασόλια βέργας στο Κάτω Νευροκόπι

Μετά από μια περίοδο ευνοϊκών εαρινών βροχοπτώσεων, ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο η σπορά φασολιών στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Η αρχή έγινε με τις παραδοσιακές ποικιλίες βέργας, τους γίγαντες και τα πλακέ, και θα ακολουθήσουν οι καθιστές (νόρτε), εξηγεί ο φασολοπαραγωγός και μέλος του Συνεταιρισμού Ορεινών Προϊόντων Κάτω Νευροκοπίου, Θοδωρής Ιφόγλου.

Παρά τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι Δραμινοί παραγωγοί, συνεχίζουν να στηρίζουν την καλλιέργεια, σε αντίθεση με την πατάτα, η οποία σπέρνεται με επιφύλαξη. «Το φασόλι είναι απαιτητική καλλιέργεια και βαίνει μειούμενη, γεγονός απογοητευτικό, γιατί οι νέοι εγκαταλείπουν τη γη», σχολιάζει.

Θετικά είναι τα μηνύματα από το αρδευτικό μέτωπο, το οποίο είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα τις προηγούμενες χρονιές, δυσκολεύοντας τους παραγωγούς στο πότισμα και οδηγώντας σε μειωμένες αποδόσεις. «Έχουμε πληρότητα στα φράγματα, ο ΤΟΕΒ προετοιμάζεται για τη φετινή αρδευτική περίοδο και θα υπάρχει επάρκεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, ότι ήταν σπάνιες τόσες βροχοπτώσεις», αναφέρει.

Εκτιμά ότι δεν θα χρειαστεί προσφυγή σε γεωτρήσεις. Υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί εξαρτώνται από τον καιρό και ότι, σε μια πολύ δύσκολη χρονιά με σημαντικές αυξήσεις σε αγροεφόδια και καύσιμα, τυχόν προβλήματα άρδευσης θα καθιστούσαν την καλλιέργεια μη βιώσιμη. Τα έξοδα, όπως τα σκαλίσματα, τα οργώματα και η χρήση φρέζας, συνδέονται άμεσα με τα καύσιμα και έχουν αυξηθεί κατά 30%. Το ίδιο ισχύει και για τα λιπάσματα.

Ο κ. Ιφόγλου επισημαίνει ότι οι καλλιέργειες ξεκινούν έχοντας πίσω τους μια κακή χρονιά, κατά την οποία οι βροχές ξεκίνησαν νωρίς, δεν πραγματοποιήθηκε σωστή συγκομιδή, σάπισαν τα φασόλια και ο ΕΛΓΑ δεν εξέτασε το πρόβλημα, ενώ εκκρεμούν ακόμη αποζημιώσεις από προηγούμενα έτη.

Ο ίδιος διατηρεί τις εκτάσεις καθιστών φασολιών, παρά τις χαμηλές περσινές τιμές λόγω αυξημένης παραγωγής σε πανελλαδικό επίπεδο και εισαγωγών φθηνών φασολιών από τον Καναδά. Το εθνικό μας φαγητό κινδυνεύει να παρασκευάζεται από εισαγόμενα φασόλια, καθώς η καλλιέργεια έχει πάψει να είναι συμφέρουσα για τους παραγωγούς, οι οποίοι σταδιακά μειώνουν τις εκτάσεις επειδή δεν βρίσκουν διάθεση στην αγορά. Ο συνεταιρισμός διαθέτει την παραγωγή χονδρικής, χωρίς μεταποίηση, και ως εκ τούτου υπόκειται πλήρως στους κανόνες της αγοράς.