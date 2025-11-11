Ο Σπύρος Μάμαλης νέος προσωρινός πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

O Σερραίος καθηγητής και Πρόεδρος του τμήματος Αμπελουργίας και Οινολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) Σπύρος Μάμαλης αναλαμβάνει ως προσωρινός πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα (ΦΕΚ ν. 1462 τεύχος ΥΟΔΔ, 7/11/2025).

Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Μάμαλης αναφέρει: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την μεγάλη τιμή στο πρόσωπο μου και την ευκαιρία να συμμετάσχω στην κοινή προσπάθεια, σε μια κρίσιμη για τον πρωτογενή τομέα συγκυρία.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων και ευθυνών ως Γεωτεχνικός , θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη του Υπουργού και στο ρόλο που μου ανατέθηκε, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη στήριξη της παραγωγικής βάσης στον αγροτοδιατροφικό τομέα».