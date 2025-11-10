ΥΠΑΑΤ: Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5953 / 07.11.2025) η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εναλλακτική διαχείριση των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με την οποία θεσπίζεται ενιαίο εθνικό σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης με σαφείς ποσοτικούς στόχους και μηχανισμό καταγραφής και ελέγχου. Την Απόφαση υπογράφουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Υφυπουργός, Ιωάννης Ανδριανός.

Η απόφαση καλύπτει μία εκκρεμότητα πολλών ετών σχετικά με την ανεξέλεγκτη διάθεση των συσκευασιών μετά τη χρήση, η οποία επιβάρυνε το περιβάλλον και εγκυμονούσε κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Βασικοί άξονες της ΚΥΑ

• Υποχρέωση επιστροφής των κενών συσκευασιών από όλους τους επαγγελματίες χρήστες στα σημεία συλλογής (καταστήματα λιανικής/χονδρικής γεωργικών φαρμάκων).

• Τα σημεία συλλογής υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τις συσκευασίες ανεξάρτητα από το σημείο αγοράς.

• Η επιστροφή γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους παραγωγούς.

• Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρισμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής χρήσης.

• Η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), τα οποία αναλαμβάνουν τη μεταφορά και ανακύκλωση.

• Δημιουργείται ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ για την καταγραφή και εξαγωγή στατιστικών δεδομένων ανακύκλωσης.

• Θέτονται δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης:

– 40% κατά βάρος έως 31.12.2028

-55% κατά βάρος έως 31.12.2030

• Προβλέπεται μεταβατική περίοδος, ώστε παραγωγοί, καταστήματα και εταιρείες να οργανώσουν την ομαλή εφαρμογή του συστήματος.

«Έγινε το πρώτο και σημαντικότατο βήμα προς τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων – μια εκκρεμότητα πολλών ετών – με ξεκάθαρους κανόνες, έλεγχο και ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και το υδάτινο πλούτο της χώρας μας, ενώ παράλληλα θωρακίζουμε τους παραγωγούς μας από τον κίνδυνο επιβολής σημαντικών ευρωπαϊκών προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας εξαρτάται από όλους μας. Στην κατεύθυνση αυτή θα στηρίξουμε στη μετάβαση τους παραγωγούς και όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία, με ενημέρωση, καθοδήγηση και απλές, πρακτικές διαδικασίες, ώστε να γίνει η νέα αυτή συνήθεια εύκολη και αυτονόητη σε κάθε αγροτική περιοχή» δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός.