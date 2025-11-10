Μύλος με τα «κόκκινα» αγροτεμάχια, «αρνητικό» το πρώτο crash test της ΑΑΔΕ

Τα «κόκκινα» –από τον έλεγχο του monitoring– αγροτεμάχια στις δηλώσεις που έφτασαν στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων της Θράκης και αφορούν καλλιέργειες οι οποίες δικαιούνται Συνδεδεμένη Ενίσχυση ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά των παραγωγών, οι οποίοι προχώρησαν σε δυναμική πανθρακική κινητοποίηση την περασμένη Παρασκευή στην Κομοτηνή, με μηχανοκίνητη πορεία προς τα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφέροντας το μήνυμα «δεν πάει άλλο», για να συνεχίσουν την πορεία στους δρόμους της πόλης.

Στα γραφεία έγινε εκτενής διάλογος με τον περιφερειακό διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΜ-Θ, Νικόλα Γαλάνη, ο οποίος τους μετέφερε ότι οι λίστες που στάλθηκαν στα ΚΥΔ ήταν ελλιπείς. Αναφορικά με το βαμβάκι, ο ίδιος σημείωσε ότι ο αρχικός έλεγχος του δορυφόρου, που γίνεται αλγοριθμικά, έγινε και πέρυσι, μόνο που τότε δεν δόθηκε η πληροφορία στους παραγωγούς, αλλά μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που προχώρησε σε ελέγχους κατά τους οποίους «πέρασε» το μεγαλύτερο μέρος. Όπως εξήγησε, «φέτος τα αποτελέσματα δόθηκαν υποχρεωτικά πριν γίνει η πρώτη πληρωμή της προκαταβολής, γι’ αυτό και έφτασαν βιαστικά και χωρίς διευκρινίσεις».

Υπογράμμισε, δε, ότι «δεν είναι λίστες με απορριπτόμενα αγροτεμάχια, αλλά με τα πιο αμφίβολα», γι’ αυτό και δεν θα υποβληθούν ενστάσεις επ’ αυτών. «Όσα δεν εμφανίζονται στα προβληματικά είναι αυτά που το αυτόματο σύστημα θεωρεί από 85% και πάνω πως έχουν την καλλιέργεια που δήλωσε ο παραγωγός», είπε. Τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιφέρειας, που γνωρίζουν την περιοχή, θα προχωρήσουν και σε επιτόπιους ελέγχους, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Οι παριστάμενοι διατήρησαν τις επιφυλάξεις τους και το βράδυ της Δευτέρας οι αγρότες του Έβρου συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, σχεδιάζοντας την Τρίτη να υποδεχθούν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα έδινε το «παρών» στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ, στην Κομοτηνή. Η επίσκεψη, όπως ανακοινώθηκε, αναβλήθηκε για λόγους υγείας, αλλά οι αγρότες έμειναν για να περάσουν το μήνυμά τους.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «τα αποτελέσματα του AMS, αναφορικά με τις ενισχύσεις ειδικών καθεστώτων, όπως η Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βάμβακος, δεν θα επηρεάσουν ούτε την προκαταβολή ούτε και την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα, έως 31/12/2025». Επίσης, διαψεύδει «τη φημολογία περί αποστολής σε ΚΥΔ αγροτεμαχίων Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Βάμβακος με τον χαρακτηρισμό “κόκκινα”, δηλαδή μη επιλέξιμα» και εξηγεί ότι ο χαρακτηρισμός είναι «κίτρινα», άρα απαιτούν διορθώσεις από τους παραγωγούς και επανεξέταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επ’ αυτού, παραγωγοί σχολιάζουν ότι «όσοι έχουμε πρόβλημα στην άροση ή την κοπή, ενδέχεται να μην πληρωθούμε την προκαταβολή».

Κοφτολίβαδα, αγρανάπαυση, ξηρικά και… ποτιστικά

Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη των ΚΥΔ Θράκης, το 70% με 80% των παραγωγών έχει κάποιο εύρημα. «Στάλθηκαν τρία αρχεία χωρίς πολλές επεξηγήσεις και χωρίς να διευκρινίζεται σε τι αφορούν τα προβλήματα, παρόλο που πέρυσι τα επεξηγούσαν. Το πρώτο αναφέρεται σε άροση ή κοπή και περιλαμβάνονται κοφτολίβαδα, μηδική ή αγρανάπαυση και αφορά το 50% με 60% των παραγωγών της Θράκης», υποστηρίζει εκπρόσωπος ΚΥΔ.

Ο ίδιος προσθέτει ότι το δεύτερο αρχείο αφορά τις Συνδεδεμένες, που περιλαμβάνει ξηρικά και ποτιστικά αγροτεμάχια, όπως και αραβόσιτο, αλλά χωρίς εξηγήσεις. «Φόρτωσαν στο σύστημα τη δυνατότητα να βλέπουμε το υπόβαθρο το καλοκαίρι, γι’ αυτό δεν γνωρίζουμε πού είναι το πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και στο τρίτο αρχείο με τα μη επιλέξιμα, που περιλαμβάνει όλες τις καλλιέργειες», αναφέρει.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι έκαναν την άροση ή την κοπή από τον Απρίλιο κι έπειτα και μάλιστα σε κοφτολίβαδο και μηδική έως και δύο φορές, αλλά το σύστημα εμφανίζει πρόβλημα. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι δινόταν η δυνατότητα σε παραγωγούς (κοφτολίβαδο και αγρανάπαυση) να φωτογραφίσουν με την εφαρμογή Agrisnap.

Ως προς τα «κόκκινα» που ο ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηρίζει «κίτρινα», από τα ΚΥΔ απαντούν ότι δεν έχουν ενημέρωση επ’ αυτού και σχολιάζουν ότι το σύστημα άνοιξε μόνο για δέκα εργάσιμες μέρες, συμπεριλαμβανομένης της 28ης Οκτωβρίου και μιας ημέρας που το σύστημα δεν λειτουργούσε. Οι αγρότες συνεχίζουν να ανησυχούν παρά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θυμίζοντας ότι πέρασε στην ΑΑΔΕ, που εφαρμόζει σχέδιο κλεισίματος των ΔΟΥ. «Το πρώτο crash test της ΑΑΔΕ ήταν αρνητικό», σχολιάζουν.

Εκπρόσωποι των ΚΥΔ εκτιμούν ότι ο αριθμός των προβληματικών δηλώσεων είναι περίπου τετραπλάσιος του περσινού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι παραγωγοί από τη Ροδόπη και την Ξάνθη, οι οποίοι δήλωσαν ότι καλλιέργησαν βαμβακοχώραφα με 400-450 κιλά αποδόσεις το στρέμμα, που σπάρθηκαν σύμφωνα με τη δήλωση που υπέβαλαν, και αυτά εμφανίζονται «κόκκινα» ή –έστω– «κίτρινα».

Αγροτικοί Σύλλογοι Έβρου: «Η μαζική μας παρουσία φαίνεται πως προκάλεσε “αδιαθεσία” στον πρωθυπουργό»

«Χθες, οι αγρότες του Νομού Έβρου δώσαμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας μέσα από τη μεγαλειώδη μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ, που πλημμύρισε τους δρόμους με τη συμμετοχή συναδέλφων από κάθε γωνιά του νομού», αναφέρουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού την Τρίτη οι Αγροτικοί Σύλλογοι Αλεξανδρούπολης και Βορείου Έβρου.

Όπως αναφέρουν οι Αγροτικοί Σύλλογοι του νομού, οι αγρότες του Έβρου «βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, των λαθών στο σύστημα monitoring, που αφήνουν χιλιάδες παραγωγούς εκτός πληρωμών, της αβεβαιότητας για τις ενισχύσεις και των καθυστερήσεων στις αποζημιώσεις. Η μαζική μας παρουσία φαίνεται πως προκάλεσε “αδιαθεσία” στον πρωθυπουργό, ο οποίος ακύρωσε την επίσκεψή του. Αυτό δείχνει πως το μήνυμα ελήφθη – και αυτή την υποδοχή θα έχει πλέον κάθε κυβερνητικό στέλεχος, μέχρι να υπάρξουν πραγματικές λύσεις και απαντήσεις στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτογενής παραγωγή. Η φωνή του Έβρου ακούστηκε δυνατά. Θα συνεχίσουμε –ενωμένοι και αποφασισμένοι– μέχρι να δικαιωθούμε».

Action plan 2

Την Τρίτη, η κυβέρνηση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Σχέδιο Δράσης (σ.σ. Action Plan 2) για τον εκσυγχρονισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και την καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων, όπως ανακοίνωσε ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε υψηλότερη ανάλυση για τη γεωχωρική αποτύπωση δεδομένων.

Δήλωσε ότι εφόσον εγκριθεί η πρόταση του Action plan 2, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει μέχρι το τέλος του μήνα τη Βασική Ενίσχυση, ύψους 500-600 εκατ. ευρώ, και αν είναι δυνατόν και τη στήριξη από το Μέτρο 23, που είναι άλλα 178 εκατ. ευρώ. Οι παραγωγοί σχολιάζουν ότι «εάν δεν εγκριθεί το Action Plan 2, δεν θα πάρουμε χρήματα. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχει στάση πληρωμών στον αγροτικό κόσμο».