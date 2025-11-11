Πάνω από το 1/3 του πληθυσμού του έχασε ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου μέσα σε 10 χρόνια

Η πληθυσμιακή αιμορραγία στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου Δράμας τον κατατάσσει δεύτερο πανελλαδικά στον κατάλογο με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση πληθυσμού, έχοντας χάσει το 34% περίπου του πληθυσμού του, σε σχέση με την απογραφή του 2011 και τους καταγεγραμμένους 2.537 κατοίκους. Μιλώντας στην «ΥΧ», ο δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, Ελευθέριος Ταμπουρίδης, τονίζει ότι οι νέοι εγκαταλείπουν τον τόπο και οδηγούνται σε μητροπολιτικά κέντρα, πρωτίστως για να βρουν εργασία και δευτερευόντως για καλύτερη παροχή υπηρεσιών, ειδικά για τα παιδιά τους.

Πρώτος σταθμός είναι η Δράμα, ακολουθούν η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, ενώ ορισμένοι πηγαίνουν στη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. «Μεγάλο ποσοστό αυτών που φεύγουν είναι κτηνοτρόφοι και υλοτόμοι, γιατί το επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό, ειδικά ως προς τις αποδοχές, όπως και αγρότες. Επίσης, είναι νέα παιδιά με εξειδικευμένες σπουδές, που δεν βρίσκουν ανάλογες εργασίες», εξηγεί.

Το συνολικό μαθητικό δυναμικό σε όλες τις βαθμίδες είναι 450 άτομα, σε προσχολική αγωγή, νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια παρατηρείται, το τρέχον σχολικό έτος, μείωση κατά 35 παιδάκια και στη δευτεροβάθμια κατά 25.

Παρεμβάσεις – 2.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο

Το δημογραφικό πρόβλημα εκτοξεύεται λόγω των μειωμένων γεννήσεων και των μετακινήσεων σε αστικά κέντρα. Ο δήμαρχος εξηγεί ότι πραγματοποιούν παρεμβάσεις συγκράτησης του πληθυσμού… από την κούνια. «Επιχορηγούμε κάθε παιδί που γεννιέται από μόνιμους κατοίκους με 2.000 ευρώ. Το 2024, που ξεκινήσαμε, δώσαμε το βοήθημα σε 21 παιδιά από τα 25 που γεννήθηκαν, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Την προηγούμενη χρονιά, οι γεννήσεις ήταν οι μισές». Στην περίπτωση των διδύμων, η επιχορήγηση είναι 4.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει ο ίδιος, επιδιώκεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αφετηρία τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις «για να μη νιώθουν οι δικοί μας μαθητές δεύτερης κατηγορίας συγκριτικά με μαθητές μητροπολιτικών δήμων». Επίσης, κατασκευάζεται ένα νέο δημοτικό σχολείο.

Συσσίτιο κατ’ οίκον, υγεία και δημοτικά τέλη

Στον δήμο λειτουργεί δομή σίτισης από το 2016 και από το 2024 διπλασίασαν τα κονδύλια. «Καθημερινά, προσφέρουμε συσσίτιο κατ’ οίκον σε 300 και πλέον άτομα, κατόπιν κοινωνικής έρευνας που προηγείται», σημειώνει ο κ. Ταμπουρίδης. Επίσης, δίνοντας έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ως μέτρο συγκράτησης του πληθυσμού, επέλυσαν προσωρινά το πρόβλημα με τους οδηγούς ασθενοφόρων, καθώς η ανασφάλεια οδήγησε αρκετούς συνταξιούχους σε αστικά κέντρα, εκ των οποίων ορισμένοι επέστρεψαν.

Πέρυσι, το Κέντρο Υγείας εντάχθηκε στα έργα αναβάθμισης εσωτερικά και ενεργειακά, με χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Η απόσταση από το νοσοκομείο Δράμας είναι 40 χλμ., ενώ ορισμένα απομακρυσμένα από τα 17 διαμερίσματα του δήμου απέχουν μιάμιση ώρα και πλέον από το νοσοκομείο. Η κατάσταση επιβαρύνεται τους χειμερινούς μήνες με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το πολικό ψύχος, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις.

Παράλληλα, ο δήμος μείωσε τα δημοτικά τέλη κατά 30%, με στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού και την υποστήριξη των χαμηλόμισθων συνταξιούχων. «Το Νευροκόπι έχει μέλλον» είναι το μήνυμα που μεταφέρει ο δήμαρχος.

Αιτήματα στο Κέντρο

Στις 8 Οκτωβρίου μαζί με τον περιφερειάρχη, Χριστόδουλο Τοψίδη, επισκέφθηκαν τον γενικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Βασίλη Σιαδήμα, και ζήτησαν την ένταξη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου στο δίκτυο φυσικού αερίου και τη δημιουργία 100% επιδοτούμενων θέσεων εργασίας μέσω προγράμματος του ΕΣΠΑ, διάρκειας δύο ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους. Στόχος του δήμου είναι να συνδεθούν με το αέριο και να προσελκύσουν επιχειρήσεις και συγκεκριμένα υδροπονίας, με τις οποίες έχουν έρθει σε επαφή. Στην αρχή της θητείας του, ο δήμαρχος είχε ζητήσει από τον νυν υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, και εκείνος αποδέχτηκε, την αυξημένη εντοπιότητα στην πρόσληψη μόνιμων κατοίκων στον Δήμο Νευροκοπίου, σε όλες τις προκηρύξεις που βγαίνουν για μόνιμο ή εποχικό προσωπικό ή ΙΔΟΧ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους νέους να εργαστούν στον τόπο τους. «Έξι θέσεις μονίμων καλύφθηκαν από κατοίκους της περιοχής» λέει, χαρακτηρίζοντάς το «δίκαιο μέτρο».

Ο ίδιος προσθέτει ότι σε επαφή τους τον Ιούνιο με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη, ζήτησαν την παραχώρηση του στρατοπέδου 518 ΤΟ, που έδρευε στο Νευροκόπι, μετά το κλείσιμό του. Το σχέδιο σύμβασης για την παραχώρησή του πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. «Θα δημιουργηθεί αθλητικό κέντρο με κολυμβητική πισίνα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Επίσης, θα προσελκύσουμε μεγάλες αθλητικές ομάδες της χώρας, να έρχονται το καλοκαίρι για προετοιμασία», τονίζει.

Στα δυνατά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι η σπουδαία ιστορία του τόπου, που ενισχύει την προσέλκυση τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, ο οποίος διαχειρίζεται τον ιστορικό χώρο του οχυρού Λίσσε, έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε συνεργασία με την Dream Workers (σ.σ. ομάδα που δημιουργεί θεματικά πάρκα). Αποτέλεσμα είναι ο χώρος να έχει μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό θεματικό πάρκο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αποτελώντας μια βιωματική εμπειρία για τους επισκέπτες των στοών του οχυρού.

«Μνηστήρες»

Στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, κοντά στον μάχιμο πρωτογενή τομέα και τη φημισμένη ΠΓΕ πατάτα, πρωταγωνιστούν οι λίμνες, αλλά και η χλωρίδα της περιοχής, που επιβαρύνεται, δυστυχώς, από τις δραστηριότητες εξόρυξης του μαρμάρου και τις αδειοδοτήσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών.

«Χρειάζεται η προστασία της πολιτείας, γιατί με νόμο εισήλθαν σε γη υψηλής παραγωγικότητας, σε αγρούς όπου επενδύθηκαν εκατομμύρια ευρώ από την πολιτεία, προκειμένου να γίνει ένα κλειστό κύκλωμα άρδευσης. Το 3% αυτής της γης καλύφθηκε αποκλειστικά από φωτοβολταϊκά. Δεν είμαστε αντίθετοι με τις ΑΠΕ, αλλά πάντα πριν τοπογραφηθεί απαιτείται η γνώμη της τοπικής κοινωνίας», τονίζει ο κ. Ταμπουρίδης.

Εξορύξεις

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Νευροκοπίου Δράμας, τοπικές οργανώσεις και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής επιδιώκουν να ματαιώσουν την εγκατάσταση λατομείου μαρμάρου στην περιοχή του όρους Φαλακρό, με αίτηση ακυρώσεως της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου ενώπιον του ΣτΕ. Το λατομείο πρόκειται να λειτουργήσει στη θέση «Καλλίδρομον» της τοπικής κοινότητας Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, σε λατομική έκταση 200 στρεμμάτων περίπου και με ζώνη επιρροής εκμετάλλευσης πολύ μεγαλύτερη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, «το σύνολο της λατομικής έκτασης εμπίπτει εξ ολοκλήρου στο προστατευόμενο τοπίο Βώλακα».

Επιπλέον, «μεγάλο τμήμα της εμπίπτει εντός των ορίων του Δικτύου Natura 2000, εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης με κωδικό GR1140004 ‘‘Κορυφές Όρους Φαλακρού’’ και εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας με κωδικό GR1140009 ‘‘Όρος Φαλακρό’’. Τέλος, το σύνολο της λατομικής έκτασης εμπίπτει εντός οικότοπου προτεραιότητας με κωδικό τύπο 9530 και ονομασία ‘‘Υπομεσογειακά Δάση Μαύρης Πεύκης’’».

Δυστυχώς, οι ονομαζόμενες «αναπτυξιακές» παρεμβάσεις επιχειρούνται σε τόπους που αιμορραγούν οικονομικά και δημογραφικά. Μόνο η ελληνική πολιτεία μπορεί να ενθαρρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα και να στηρίξει τους ανθρώπους να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους, αλλά και να υποστηρίξει την εγκατάσταση άλλων που ασφυκτιούν στα μεγάλα αστικά κέντρα.