Ο ΤΟΕΒ Τιτανίου εκσυγχρονίζει αρδευτικά την περιοχή

Επιτυχής κατάθεση αίτησης στήριξης για ένταξη μελέτης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β Τιτανίου» στο μέτρο Π3 73 1.1 Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων ΣΣΚΑΠ 2025 του ΥΠΑΑΤ.

Ο ΤΟΕΒ Τιτανίου είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους παραγωγούς-μέλη του Οργανισμού ότι στις 31 Οκτωβρίου 2025 κατατέθηκε επιτυχώς από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας η αίτηση στήριξης για το έργο ,με τίτλο «Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β Τιτανίου (Παλαμά, Βλοχού, Μεταμόρφωσης)» προκειμένου να ενταχθεί στο μέτρο Π3_73_1.1 Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων ΣΣΚΑΠ 2025 του ΥΠΑΑΤ.

Πρόκειται για μελέτη πλήρως τεκμηριωμένη και ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία «Υδροδυναμική- Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε» με προϋπολογισμό ύψους 11.675.400,00 ευρώ, η οποία καλύπτει όλες τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του έργου. Είναι ένα έργο πνοής σε μια περιοχή που μαστίζεται έντονα από την λειψυδρία και που η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για μια αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Οργανισμός σε ανακοίνωση του αναφέρει επίσης ότι «η συγκεκριμένη μελέτη είχε κατατεθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το έτος 2021 και παρέμεινε ανενεργή μέχρι και το έτος 2024, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ένταξη αρδευτικών μελετών σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας όλων όσων πίστεψαν σ αυτό το όραμα από την πρώτη στιγμή και επιτεύχθηκε με ενέργειες του προέδρου του ΤΟΕΒ Τιτανίου κ. Βασιλείου Γιαννάκου και όλων των μελών της Διοίκησης του Οργανισμού, με την στήριξη του νυν Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα Δημητρίου και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα Κώστα, με στενή συνεργασία όλων των φορέων, υπαλλήλων του Οργανισμού, ΥΠΑΑΤ, Περιφέρειας , ειδικών συμβούλων του Περιφερειάρχη, της συμβουλευτικής εταιρείας ΖΝΜ. Με την τελική έγκριση της αίτησης , ο ΤΟΕΒ Τιτανίου εκσυγχρονίζεται αρδευτικά σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας του και υλοποιεί την δέσμευση της διοίκησης του Οργανισμού απέναντι στους παραγωγούς –μέλη του , για ανάπτυξη του Οργανισμού με υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας και θα βελτιώσουν σε κάθε επίπεδο (οικονομικό- ενεργειακό- περιβαλλοντικό) την αγροτική παραγωγική γραμμή.