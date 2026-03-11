Οδηγίες πρόληψης για ζημιές σε καλλιέργειες από ακρίδες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης (Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ροδόπης) ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο (φορείς ή και ιδιώτες) για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των ζημιών σε καλλιέργειες από πληθυσμούς ακριδών (είδη: Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus), η παρουσία των οποίων, εδώ και τέσσερα συνεχόμενα έτη, προκαλεί αυξημένα περιστατικά ζημιών σε αγροτικές εκτάσεις με σιτηρά, βαμβάκι, κτηνοτροφικά φυτά και βοσκότοπους, αλλά και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις της ΠΕ Ροδόπης.

Βασική προϋπόθεση για την πρόληψη των ζημιών από ακρίδες αποτελεί ο έγκαιρος εντοπισμός των «ακριδοκηλίδων» και η άμεση καταπολέμηση του πληθυσμού τους, δηλαδή στο ανήλικο στάδιο «προνύμφη» και πριν την ενηλικίωση, οπότε ξεκινάει η πτήση του εντόμου. Η πρόληψη είναι εξαιρετικά σημαντική δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε έξαρση της εμφάνισης του πληθυσμού τους σε περιοχές της Ροδόπης.

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι αλλά και τα όργανα των Δασικών υπηρεσιών καλούνται να ειδοποιούν την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης (στα τηλέφωνα 2531350408 ή 420) και τους αντίστοιχους Δήμους, μόλις αντιληφθούν την εμφάνιση των εστιών εκκόλαψης (πρώτες κηλίδες) περίπου στις αρχές του μήνα Απριλίου. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να πραγματοποιηθεί η έγκαιρη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την οργάνωση συνεργείων ανίχνευσης και καταπολέμησης των ακρίδων και να αποφευχθούν ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής.

Επιβάλλεται να γίνεται συλλογική καταπολέμηση με επίβλεψη και ευθύνη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης (Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ροδόπης), κατόπιν κήρυξης της περιοχής ως ακριδόπληκτης.