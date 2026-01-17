Oι 31 αγρότες που θα πάνε τη Δευτέρα στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων των αγροτών κατέληξε στα 31 πρόσωπα που τελικά θα πάνε τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από τη λίστα απουσιάζει το όνομα του Κώστα Ανεστίδη ο οποίος κόπηκε μετά τον σάλο με τα όσα είπε κατά του πρωθυπουργού.

Τη θέση του πήρε ο Κώστας Σέφης, ενώ σε αυτήν που θα πάνε τη Δευτέρα στον πρωθυπουργό, θα βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Ρίζος Μαρούδας, ο Κώστας Τζέλλας και ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

Η επίσημη λίστα των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που θα μεταβούν στο Μαξίμου τη Δευτέρα:

Άγγελακουδης Ηλίας

Γρουζίδης Γρηγόρης

Βεσμέλης Απόστολης

Τούρτουρας Γιάννης

Σέφης Κώστας

Φρονιμόπουλος Ιορδάνης

Μήκες Δημήτρης

Χαλκίδης Τάσος

Ουζουνίδης Λάζαρος

Μπέτσας Βαγγέλης

Καρναβίας Γιάννης

Λιλίκακης Κώστας

Ζαρκαδούλας Κώστας

Παπαδάκης Κώστας

Παραμπάτης Δημήτρης

Τσίβικας Μπάμπης

Δουρούμης Κώστας

Σπυρόπουλος Παύλος

Μόσχος Θωμάς

Κούτης Ιωάννης

Τσέρνιος Χρήστος

Γκιοργκίνης Τάσος

Σεσκλιώτης Χάρης

Λεονταράκης Κώστας

Περράκης Παναγιώτης

Τζέλλας Κώστας

Τσιούτρας Γιάννης

Γιαννακός Σωτήρης

Αλειφτήρας Σωκράτης

Ιωαννίδης Ιορδάνης

Μαρούδας Ρίζος

Η αντιπροσωπεία αποτελείται από αγρότες και κτηνοτρόφους από μπλόκα σε όλη τη χώρα και θα καταθέσει το κοινό πλαίσιο αιτημάτων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το σύνολο των κινητοποιήσεων.