Τη Δευτέρα 8/9 οι προσωρινοί πίνακες για το Μέτρο 23

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 5/9 οι αξιολογήσεις από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των φακέλων των υποψήφιων αγροτών για το Μέτρο 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024».

Οι φάκελοι των υποψηφίων πέρασαν την πρώτη φάση του μηχανογραφικού ελέγχου, που ήταν και η πιο σύντομη διαδικασία αξιολόγησης. Από τον Ιούλιο και μετά, ήταν σε εξέλιξη η διοικητική επιθεώρηση των δικαιολογητικών, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν ο κάθε υποψήφιος ανήκει σε δήμο που υπέστη ζημιές πλέον του 30% στο προϊόν που έχει δηλώσει.

Αυτή η διαδικασία, μεσούντος και του Αυγούστου, αποδείχθηκε πολύ χρονοβόρα, με αποτέλεσμα στην αρχή του Σεπτεμβρίου δεν γνωρίζαμε ακόμα πότε θα εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες με τους δικαιούχους, έτσι ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων, που θα διαρκέσει πέντε εργάσιμες μέρες.

Τελικά, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΚΕΟΣΟΕ, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων διαδικασιών που αφορούν το Μέτρο 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές μετά την πρώτη Ιανουαρίου 2024», έχει ως εξής:

Λήξη αξιολόγησης των αιτημάτων των αμπελουργών από τις οικείες ΔΑΟΚ, σχετικά με τον υπολογισμό πιστοποίησης της ζημιάς άνω του 30%, στις 5/9/2025

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης – πληρωμής, με βάση τις Αιτήσεις Στήριξης για την αξιολόγηση της ζημιάς άνω του 30%, στις 8/9/2025.

Αιτιολογημένη αντίκρουση των λόγων απόρριψης και υποβολή ένστασης, επί των λόγων απόρριψης που αναγράφονται στην Αίτηση Στήριξης, από τις 9/9/2025 έως τις 15/9/2025.

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές αγρότες ήταν στις 20 Ιουνίου, μετά από ολιγοήμερη παράταση.

Η διαδικασία σύμφωνα με την πρόσκληση

Σύμφωνα με την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης για το Μέτρο 23, η διαδικασία για τα «αποτελέσματα προσωρινού πίνακα και δημοσιοποίηση αυτών» είναι η παρακάτω: «Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, ο διοικητικός έλεγχος του συνόλου των αιτήσεων διενεργείται ως εξής:

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται μηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. ΟΣ, ΜΑΑΕ κ.λπ.).

Ο έλεγχος των αιτήσεων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

Το εμπρόθεσμο της υποβολής, την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων, εκτός αυτού της καταστροφής του 30% της παραγωγής ή/και του σχετικού δυναμικού παραγωγής τους, τον αρχικό προσδιορισμό του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης

και ολοκληρώνεται έως τη Δευτέρα, 30-6-2025.

Για το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης, δημιουργείται από την ΕΥΕ ΑΕΤΠ, μέσω του ΠΣ, πίνακας προέγκρισης παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης – πληρωμής.

Οι ΔΑΟΚ των ΠΕ συνδράμουν διοικητικά το έργο του Ενδιάμεσου Φορέα, ελέγχοντας και βεβαιώνοντας μέσω του ΠΣ αν οι αιτήσεις των υποψήφιων δικαιούχων της περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητάς τους αφορούν τις περιοχές –και τις συγκεκριμένες καλλιέργειες– οι οποίες έχουν υποστεί τις φυσικές καταστροφές του άρθρου 4, με συνέπεια την απώλεια τουλάχιστον του 30% της παραγωγής ή/και του δυναμικού της, με βάση τις καταγραφές που έχουν γίνει για την περίοδο από 1-1-2024 και έπειτα.

Εν συνεχεία, μετά και τον επαναπροσδιορισμό του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης, για το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης, δημιουργείται από την ΕΥΕ ΑΕΤΠ, μέσω του ΠΣ, προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής. Οι παραδεκτές αιτήσεις εντάσσονται στο Μέτρο.

Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο ΠΣ και κάθε υποψήφιος δικαιούχος δύναται να λάβει αναλυτική πληροφόρηση για τα ατομικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της αίτησης στήριξής του μέσω του ΠΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, μέσω εξατομικευμένης πληροφόρησης-μηνύματος που παρέχεται από το ΠΣ».

Ακολουθεί η διαδικασία των ενστάσεων (ενδικοφανών προσφυγών) από όσους περιλήφθηκαν στις μη παραδεκτές αιτήσεις και θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Η προθεσμία για υποβολή ένστασης είναι πέντε εργάσιμες μέρες από τη δημοσιοποίηση του προσωρινού πίνακα. Έπειτα, θα γίνει αξιολόγηση των ενστάσεων, για να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και να βγει η απόφαση ένταξης των δικαιούχων στο Μέτρο και να γίνουν μέσα σε μερικές ημέρες οι πληρωμές.