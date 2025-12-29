Λαμία: Δίωρος καθολικός αποκλεισμός στο μπλόκο Μπράλου

Σε πλήρη αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων στην περιοχή του μπλόκου του Μπράλου προχώρησαν πριν από λίγο οι αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός, όπως είχε προαναγγελθεί, έχει διάρκεια δύο ωρών και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 16:00, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις εξετάζονται και για την αυριανή μέρα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες ρυθμίσεις και ανασχέσεις της κυκλοφορίας, τόσο για τα οχήματα που κινούνται από τη Λαμία προς την Αθήνα όσο και για εκείνα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Ωστόσο, λόγω του καθολικού αποκλεισμού και της απουσίας διαθέσιμων παρακαμπτήριων οδών, η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί.

Ήδη σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων κατά μήκος του εθνικού δικτύου του Ε65, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης ή εναλλακτική πρόσβαση προς τον ΠΑΘΕ.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον άξονα Ρίο-Αντίρριο- Άμφισσα, καθώς οχήματα που κινούνται προς την Εθνική Οδό Λαμίας-Αθηνών αδυνατούν να συνεχίσουν την πορεία τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επίσης ουρές και καθυστερήσεις.

Οι αγρότες του μπλόκου του Μπράλου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο κλιμάκωσης των πιέσεων.

Αγρίνιο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας απέκλεισαν εκ νέου τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στον εκ νέου αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που ξεκίνησαν πριν από περίπου 24 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας συνεχίζουν τον αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου, με αποτέλεσμα η κίνηση να εκτρέπεται στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ