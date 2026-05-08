Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ερευνούν την Κροατία για ύποπτη απάτη σε αγροτικά κονδύλια

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για πιθανή διαφθορά και απάτη που αφορά ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια στην Κροατία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία συγκέντρωνε αποδεικτικά στοιχεία σε αρκετές κομητείες της κεντρικής Κροατίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η έρευνα σχετίζεται με δραστηριότητες Κροατών πολιτών που φέρονται να εμπλέκονται σε κατάχρηση εξουσίας και θέσης, λήψη και παροχή δωροδοκιών, απάτη σε επιδοτήσεις και πλαστογράφηση εγγράφων, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, ανέφερε η EPPO.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών.

Ο υπουργός Γεωργίας της Κροατίας, Νταβίντ Βλάιτσιτς, δήλωσε ότι οι αλλαγές που έχει ξεκινήσει το υπουργείο του στον Οργανισμό Πληρωμών για τη Γεωργία και στο σύστημα ARKOD καταγραφής της χρήσης αγροτικής γης στοχεύουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ δημόσιου χρήματος θα πηγαίνει σε όσους δικαιούνται να το λάβουν», δήλωσε ο Βλάιτσιτς σε ανακοίνωσή του στο Reuters.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο οργανισμός πληρωμών έχει αναφέρει παρατυπίες που εντόπισε κατά τη λειτουργία του, επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της EPPO, να ενεργούν κατάλληλα.

«Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τάξη στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων», δήλωσε ο Βλάιτσιτς.