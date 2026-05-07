ΕΕ: Ενιαίοι κανόνες για τα δεδομένα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας – Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια

Πέρα από την χρήση τους για τη λήψη αποφάσεων επί των σχετικών πολιτικών, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση της προόδου ως προς τους στόχους που καθορίζονται από στρατηγικές της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς.

Διασφάλιση της συνοχής των δεδομένων και μείωση της γραφειοκρατίας

Επί του παρόντος, η συλλογή στατιστικών δεδομένων για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ βασίζεται σε πέντε νομοθετικές πράξεις και, ως εκ τούτου, παρουσιάζει ασυνέχειες. Το προταθέν νέο νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (EFAS), επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνοχή και την αξιοπιστία συνδυάζοντας τους ισχύοντες κανόνες και καθιστώντας τις στατιστικές της ΕΕ συγκρίσιμες σε διεθνές επίπεδο.

Στο κείμενο που εγκρίθηκε, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν τις διατάξεις για τον εξορθολογισμό των στατιστικών διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού άχθους και της επιβάρυνσης που συνδέεται με τη συλλογή δεδομένων καθώς και για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους φορείς του κλάδου. Η Eurostat θα μπορεί να διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μειώνοντας έτσι την αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που συνδέεται με πολλαπλές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Μια πληρέστερη επισκόπηση της ζωής των αλιέων

Εκτός από την εναρμόνιση όρων και ορισμών μεταξύ διαφορετικών κανονισμών, οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να θεσπιστεί η υποχρέωση συλλογής εναρμονισμένων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, όπως στοιχεία για το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, το εισόδημα καθώς και περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως η κατανάλωση ενέργειας και ύδατος. Όπως επισημαίνουν, οι πληροφορίες αυτές θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δυναμικής τους, καθώς και της διαγενεακής ανανέωσης του κλάδου. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε ήδη υφιστάμενα «συστήματα παρακολούθησης, διοικητικές πηγές δεδομένων ή πλαίσια υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων».

Οι ευρωβουλευτές στήριξαν επίσης την πρόταση να ανατεθεί στη Eurostat η συλλογή πληρέστερων στοιχείων σχετικά με τα αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αλιευμάτων από σκάφη της ΕΕ παγκοσμίως και από ερασιτέχνες αλιείς, των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, των επιπτώσεων της αλιείας στα ευαίσθητα είδη καθώς και των εκφορτώσεων των αλιευμάτων. Παράλληλα, θα καταστούν διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα για την υδατοκαλλιέργεια.