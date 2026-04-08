Οι λαγγόνες επέστρεψαν μετά από χρόνια στην Καστοριά

Ευχάριστα είναι τα νέα από τη λίμνη της Καστοριάς καθώς μετά από πολλά χρόνια οι Λαγγόνες ξαναφώλιασαν στους θάμνους και τα πρώτα μικρά έχουν κάνει την εμφάνιση τους στις περισσότερες από εξήντα φωλιές, που έχουν καταμετρηθεί.

Η αποικία αυτή είχε εγκαταλειφθεί από τα πουλιά την εποχή, που κάποιοι είχαν απελευθερώσει από φάρμες της περιοχής μεγάλους αριθμούς μινκ, τα οποία είχαν εγκατασταθεί στην λίμνη της Καστοριάς και έκαναν επιθέσεις στις φωλιές των πουλιών.

Ο υπεύθυνος περίθαλψης της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» αναφέρθηκε στις προσπάθειες αναπαραγωγής, που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια αλλά δυστυχώς μετά την απελευθέρωση των μινκ, η ορνιθοπανίδα είχε επιπτώσεις μείωσης. «Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, το οικοσύστημα ξαναγίνεται υγιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.