Οι σοδειές και τα αποθέματα κόκκινων κρασιών σε άνοδο στην Αυστραλία

Με τις εκτιμήσεις για τη σοδειά του 2025 που δημοσιεύθηκαν, η Αυστραλία αντιμετωπίζει μια σημαντική αύξηση στην παραγωγή, η οποία οφείλεται, παραδόξως, στην ανάκαμψη των όγκων κόκκινων κρασιών. Η Νέα Ζηλανδία αναμένει επίσης μια απότομη αύξηση στη σοδειά της φέτος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αυστραλιανή παραγωγή φέτος ανέρχεται σε 1,57 εκατομμύρια τόνους, ή περίπου 11 εκατομμύρια εκατόλιτρα, αύξηση 11% σε σύγκριση με τα 1,41 εκατομμύρια τόνους που συγκομίστηκαν το 2024. Η Wine Australia επιχειρεί να θέσει αυτήν την αύξηση σε προοπτική επισημαίνοντας ότι η συγκομιδή του 2025 είναι μειωμένη κατά 8% σε σύγκριση με τον δεκαετή μέσο όρο (1,71 εκατομμύρια τόνοι). Αυτή η μείωση επιβεβαιώνεται και από το χρώμα των σταφυλιών: οι όγκοι των κόκκινου και λευκού κρασιού είναι 9% και 8% αντίστοιχα κάτω από τον ίδιο μέσο όρο. Σύμφωνα με τον Peter Bailey, επικεφαλής δεδομένων αγοράς του Wine Australia, η μακροπρόθεσμη μείωση του όγκου οφείλεται τόσο σε κυκλικούς όσο και σε διαρθρωτικούς παράγοντες. Ενώ ορισμένες ποικιλίες σταφυλιών όπως το Chardonnay έχουν επηρεαστεί από τον παγετό, η ασθενής παγκόσμια ζήτηση έχει οδηγήσει σε «προσαρμογή όγκου» σε ορισμένους τομείς.

Υπερβολικά κόκκινα κρασιά και τιμές υπό πίεση

Παρ’ όλα αυτά, για τον Αυστραλό αναλυτή, «το μείγμα των κόκκινων ποικιλιών σταφυλιών σε σύγκριση με τα λευκά αποδεικνύεται προβληματικό. Η σημαντική αύξηση των κόκκινων ποικιλιών φέτος [αύξηση 20% σε σύγκριση με το 2024] θα μπορούσε να επιδεινώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία όσον αφορά τα πλεονάζοντα αποθέματα κόκκινου κρασιού και θα μπορούσε να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση για αυτές τις ποικιλίες τον επόμενο χρόνο». Επιπλέον, η αύξηση των όγκων δεν θα είναι αρκετή για να αντισταθμίσει τη μείωση των τιμών αγοράς για τις κόκκινες ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται σε θερμές περιοχές της ενδοχώρας. Τα τελευταία δύο χρόνια, αυτές οι τιμές βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και πάνω από μια δεκαετία και «για πολλούς αμπελουργούς, δεν θα εξασφαλίσουν κερδοφόρα παραγωγή». Ο Peter Bailey είναι ανένδοτος: «Μέχρι να υπάρξει σημαντική μείωση του παραγωγικού δυναμικού, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις κόκκινες ποικιλίες σταφυλιών. Η βιομηχανία οίνου πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται για να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε μια τιμή που να είναι κερδοφόρα τόσο για τους αμπελουργούς όσο και για τους παραγωγούς οίνου».

Υψηλές Αποδόσεις στη Νέα Ζηλανδία

Πέρα από τη Θάλασσα της Τασμανίας, οι παραγωγοί της Νέας Ζηλανδίας αναμένουν επίσης μια πολύ μεγαλύτερη συγκομιδή από πέρυσι, παρά τις προσπάθειες περιορισμού των όγκων. «Φέτος, η ανθοφορία στο Marlborough έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, με τον ζεστό καιρό να οδηγεί σε σημαντικό κόστος», σημειώνει η Heather Stewart, οινοποιός στο Οικογενειακό Κτήμα Saint Clair. «Εργαστήκαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν για να μειώσουμε αυτά τα κόστη, ώστε τα αμπέλια να μπορέσουν να ανακτήσουν την ισορροπία τους». Το ίδιο συναίσθημα συμμερίζεται και η Indevin, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς κρασιού της Νέας Ζηλανδίας, κυρίως με την ναυαρχίδα της, Villa Maria. «Μια εξαιρετικά ζεστή άνοιξη και οι σχεδόν τέλειες συνθήκες ανθοφορίας οδήγησαν σε αποδόσεις πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο», εξηγεί ο οινοποιός Patrick Materman. «Για να ευθυγραμμίσουμε την προσφορά με την παγκόσμια ζήτηση, πραγματοποιήσαμε πράσινους τρύγους και αφήσαμε κάποια σταφύλια στο αμπέλι».

Η ποιότητα στο προσκήνιο, αλλά και συμβατικές αβεβαιότητες

Για την εταιρεία συμβούλων της Νέας Ζηλανδίας BDO, πολλοί παραγωγοί θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ταμειακών ροών τους επόμενους δώδεκα μήνες. «Οι καλλιεργητές με συμβόλαια που λήγουν πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν αδιαφορία για ανανέωση. Όσοι δεν έχουν συμβόλαια αντιμετωπίζουν την απόφαση να συνεχίσουν με την ελπίδα να διαπραγματευτούν ένα συμβόλαιο, ή να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να αναφυτεύσουν εάν τα αμπέλια πλησιάζουν στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής. Μέχρι τη στιγμή που αυτά τα νέα αμπέλια θα τεθούν σε πλήρη παραγωγή, ελπίζουμε ότι η αγορά θα έχει βελτιωθεί». Προς το παρόν, οι παραγωγοί μπορούν ακόμα να συγχαρούν τους εαυτούς τους για την ποιότητα του τρύγου: «Οι ήπιες θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης έχουν ενθαρρύνει την αργή ωρίμαση και τη σταδιακή ανάπτυξη αρωμάτων. Είμαστε επομένως ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι».

«Η οργανοληπτική ποιότητα των κρασιών είναι σημαντική, παρά τους όγκους που συγκομίζονται», επιβεβαιώνει η Heather Stewart.

