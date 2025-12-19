Οι βροχές αύξησαν τα αποθέματα νερού στο Φράγμα Πηνειού

Χαραμάδα αισιοδοξίας έχει ανοίξει για την ερχόμενη αρδευτική περίοδο στη βόρεια Ηλεία, καθώς οι φθινοπωρινές βροχοπτώσεις έχουν αυξήσει τα διαθέσιμα αποθέματα νερού στο φράγμα Πηνειού.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού, Παναγιώτης Παρασκευόπουλος η στάθμη έχει ανέβει στα 80 μέτρα, ενώ πέρυσι την ίδια περιοδο ήταν στα 76. «Μας βοήθησαν οι βροχοπτώσεις Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, οπότε αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι χειμερινοί μήνες για να έχουμε καλύτερη εκτίμηση όσον αφορά τη νέα αρδευτική περίοδο. Θα είναι ευχής έργον αν έχουμε χιονοπτώσεις ή βροχοπτώσεις στα ίδια επίπεδα αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα», τόνισε και επισήμανε ότι ασχέτως του ύψους της βροχής, η διαχείριση του νερού εφεξής θα πρέπει να είναι συνετή και όχι αλόγιστη.

«Πρέπει να γίνει ένα καλό μάθημα σε όλους το πώς διαχειριζόμαστε το νερό, διότι το φράγμα έφτασε σε οριακά επίπεδα και το 2024 και το 2025. Ο στόχος που έχουμε θέσει, σε συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Φίλια, δεν είναι απλώς να βγαίνει η χρονιά, αλλά να παραμένουν αποθέματα νερού ικανά –έστω και με δυσκολία- ώστε να βγαίνει και η μεθεπόμενη χρονιά με έναν μέτριο χειμώνα.

Ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ σημείωσε πως ιδανικά θα ήταν η στάθμη να φτάσει στα 87 με 88 μέτρα, αλλά χτύπησε «καμπανάκι» για τη διαχείεριση του νερού. «Δεν είναι μόνο το πού θα φτάσει το νερό τον χειμώνα, αλλά που θα το αφήσουμε εμείς μετά το καλοκαίρι. Για αυτό επιμένω ότι πρέπει να αλλάξουν η νοοτροπία και οι συνήθειές μας ως προς τη διαχείριση των φυσικών πόρων», είπε χαρακτηριστικά.

Ακούστε απόσπασμα της συνέντευξης στην ΕΡΤ Πύργου