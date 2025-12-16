Σε τροχιά ανάπτυξης η κινόα στην Ελλάδα

Η καλλιέργεια της κινόας, ενός φυτού υψηλής διατροφικής αξίας και χαμηλών εισροών, εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Ήδη, εκατοντάδες παραγωγοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την καλλιέργεια, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία. Η ανταπόκριση των παραγωγών επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για εναλλακτικές και περιβαλλοντικά φιλικές καλλιέργειες.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο συμβολαιακό πρόγραμμα καλλιέργειας είναι σε εξέλιξη στην ηλεκτρονική σελίδα aristiquinoa.gr και στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η εταιρεία Κωνσταντίνος Β. Μάρκου ΑΕ, που εμπορεύεται την κινόα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη παραγωγή, προωθώντας ένα μοντέλο καλλιέργειας που παράγει προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, με μειωμένη χρήση αγροχημικών και μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Χαμηλές εισροές – Υψηλές προοπτικές για τους παραγωγούς

Η κινόα χαρακτηρίζεται για την ικανότητά της να αναπτύσσεται χωρίς σημαντικές εισροές φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Αυτό το χαρακτηριστικό μειώνει το κόστος παραγωγής και συμβάλλει στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραγωγοί αναζητούν καλλιέργειες με σταθερή απόδοση και χαμηλό ρίσκο.

Η συνεργασία της εταιρείας Κωνσταντίνος Β. Μάρκου ΑΕ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και τον καθηγητή Δημήτρη Μπιλάλη ενισχύει την επιστημονική τεκμηρίωση της καλλιέργειας. Μέσα από πολυετή έρευνα, που ξεκίνησε από το 2011, η ομάδα του πανεπιστημίου μελετά συστηματικά την προσαρμογή της κινόας στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Η επιλογή ποικιλιών με ανθεκτικότητα σε ασθένειες και έντομα, καθώς και η έμφαση στη στρεμματική απόδοση και την ποιότητα δημιουργούν ένα σταθερό υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με τον κ. Μπιλάλη, «ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της κινόας είναι η προσαρμοστικότητά της σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες. Το φυτό παρουσιάζει αξιοσημείωτη αντοχή στην ξηρασία, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό σε περιοχές με μειωμένη διαθεσιμότητα νερού ή με αυξημένες θερμοκρασίες. Επιπλέον, μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά ακόμη και σε εδάφη με υψηλή αλατότητα ή σε άγονα εδάφη, προσφέροντας λύσεις για περιοχές όπου παραδοσιακές καλλιέργειες δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Η συμβολή της στην προσαρμογή της γεωργίας στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ουσιαστική. Η εισαγωγή καλλιεργειών που απαιτούν λιγότερο νερό και λιγότερα χημικά σκευάσματα αποτελεί στρατηγική επιλογή για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα».

Προοπτικές για νέα προϊόντα

Ο κ. Μπιλάλης τονίζει ότι η συστηματική έρευνα επιτρέπει στους επιστήμονες να αναδείξουν όλα τα ευεργετικά στοιχεία του φυτού, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με βάση την κινόα. Η πρώτη ύλη μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια ευρεία γκάμα τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες σε παραγωγούς και επιχειρήσεις.

Με τη ζήτηση για υγιεινά και λειτουργικά τρόφιμα να αυξάνεται διεθνώς, η καλλιέργεια της κινόας φαίνεται να αποκτά σταθερή θέση στο ελληνικό αγροτικό τοπίο. Η συνδυασμένη δράση επιστημονικής έρευνας, επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και παραγωγικής καινοτομίας διαμορφώνει ένα δυναμικό πλαίσιο που μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όλους τους εμπλεκομένους.