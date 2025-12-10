Πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη των κινδύνων κατάρρευσης της ελληνικής παραγωγής ρυζιού

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της παραγωγής και της μεταποίησης του ρυζιού καθώς και οι επιπτώσεις από την επιχειρούμενη καθιέρωση ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της Λατινικής Αμερικής που συγκροτούν τη Ζώνη Mercosur, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν χτες το απόγευμα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Γιώργος Κεφαλάς, με αγρότες και συνδικαλιστές από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, «οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου περιέγραψαν με μελανά χρώματα την πορεία του κλάδου, αναφέρθηκαν στα υψηλά κόστη και τους αυστηρούς κανόνες που επιβάλλει η Ε.Ε. στην παραγωγή αλλά και την μεταποίηση του ρυζιού, που δεν επιτρέπουν στο ελληνικό προϊόν υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας να έχει ανταγωνιστική τιμή στην παγκόσμια αγορά, ενώ την ίδια ώρα με την ήδη υπάρχουσα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Βιετνάμ και τη Μιανμάρ γίνεται εισαγωγή φθηνότερου ρυζιού και αμφιβόλου – όπως υπογράμμισαν- ποιότητας ρυζιού στην ευρωπαϊκή αγορά. Με αυτά ως δεδομένα, τόνισαν ότι η εφαρμογή της νέας συμφωνίας για την κατάργηση των δασμών στη διακίνηση προϊόντων, μεταξύ της Ε.Ε. και των έξι μεγάλων αγορών της Νότιας Αμερικής που συγκροτούν η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, η Παραγουάη, η Βενεζουέλα και η Βολιβία (Ζώνη Mercosur), θα αποτελέσει ταφόπλακα για την ελληνική παραγωγή. Όπως εξήγησαν, οι χώρες του Mercosur έχουν χαμηλότερα κόστη παραγωγής λόγω διαφορετικών προδιαγραφών, συχνά κατώτερων από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και η εισαγωγή φθηνών προϊόντων ρυζιού από τις περιοχές αυτές θα δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για τους Έλληνες παραγωγούς και μεταποιητές. Σημειωτέον ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη µεγαλύτερη παραγωγός ρυζιού στην ΕΕ και ότι στα εδάφη του Αξιού, παράγεται το 70% της ελληνικής παραγωγής».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, απευθυνόμενος προς τους αγρότες και συνδικαλιστές υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι, όταν τίθεται θέμα επιβίωσης των αγροτών και του κλάδου, όταν το πρόβλημα χτυπάει την Κεντρική Μακεδονία». Ανακοίνωσε παράλληλα ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ενημέρωση των Ελλήνων ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων, ώστε να διαμορφωθούν συμμαχίες και κοινή στρατηγική με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο που επίσης αντιδρούν στην επιδιωκόμενη συμφωνία Ε.Ε.- Mercosur, πριν αυτή οδηγηθεί προς ψήφιση και έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ