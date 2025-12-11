Πορτοκάλι: Πλήρες αδιέξοδο στις συζητήσεις για τον χυμό στην Αργολίδα

Σε πλήρες αδιέξοδο βρίσκονται οι συζητήσεις συνεταιριστικών οργανώσεων και χυμοποιών που, αυτήν τη χρονιά, έχουν ξεκινήσει από μηδενική βάση και όλα δείχνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα βρεθούν στο ύψος των 20 λεπτών, όπως και την προηγούμενη.

Η διάλυση της Διαρκούς Επιτροπής Συνεταιρισμών Αργολίδας (ΔΕΣΑ), αλλά και η αδρανοποίηση της ΚΑΣΟΑ «Δαναός», που βρίσκεται στη χειρότερη κατάστασή της, άλλαξαν δραματικά το τοπίο και τώρα κάθε συνεταιρισμός πρέπει να αναλάβει το βάρος της ευθύνης για τη διαμόρφωση της τιμής του χυμού που θα αφορά τα μέλη του. Η κοινή αίσθηση είναι ότι η αρχική τιμή θα κινηθεί στα 12 λεπτά, αλλά τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο όσο οι συζητήσεις για νέα συμβόλαια είναι σε εξέλιξη.

Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί είναι και η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Γεωπόνων Αργολίδας, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «oι τιμές του πορτοκαλιού που οδηγείται προς χυμοποίηση είναι, επίσης, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η απουσία της πολιτείας, σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου και τις παρεμβατικές κινήσεις που οφείλει να έχει, επιτρέπει την επικράτηση τιμών κάτω του κόστους παραγωγής, αλλά και πρακτικές που δυσφημούν τα προϊόντα, με τους παραγωγούς εντέλει να πληρώνουν τον λογαριασμό».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δαλαμανάρας, Δημήτρης Τασσόπουλος, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για την τιμή του χυμού ακούγονται πολλά. Εμείς έχουμε δεχθεί πρόταση για 12 λεπτά στη χυμοποίηση. Προφανώς, έγινε αποδεκτή, γιατί δεν έχουμε και άλλη διέξοδο. Η μείωση από τα 20 λεπτά στα 12 δεν μας καλύπτει, αλλά ούτε βλέπω να μαζεύονται οι συνεταιρισμοί, ώστε να κάνουν κάτι.

Για τη διάλυση της ΔΕΣΑ υπάρχουν πολλοί λόγοι και, φυσικά, εάν λειτουργούσε η ΚΑΣΟΑ, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Πρόβλημα, όμως, δεν υπάρχει μόνο στον χυμό, αλλά και στα μανταρίνια, όπου η τιμή είναι πολύ χαμηλή και κυμαίνεται από 45 έως 55 λεπτά, ενώ η τιμή στα πορτοκάλια είναι στα 45 λεπτά». Αίσθηση προκαλούν και οι δηλώσεις του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανυφίου, Μιχάλη Μητροσύλη, ο οποίος επισημαίνει ότι «μέχρι στιγμής, έχουμε προτάσεις από δύο χυμοποιεία για νέα συμβόλαια. Η μία πρόταση προσφέρει τιμή από 30 έως 40 λεπτά, ενώ η άλλη από 20 έως 30 λεπτά. Η πραγματική τιμή, όμως, που, σύμφωνα με πληροφορίες, μάς ετοιμάζουν, είναι τα 12 λεπτά. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που υπάρχουν. Μία τιμή που θα ήταν στα 16-17 λεπτά θα ήταν αξιοπρεπής, ωστόσο τα 12 λεπτά είναι μια καταστροφική τιμή για τον παραγωγό».

Υποτονική η κίνηση της παραγωγής εσπεριδοειδών στη Λακωνία

Χωρίς ιδιαίτερα χαμόγελα ξεκίνησε η παραγωγή εσπεριδοειδών στη Λακωνία, αφού οι τιμές είναι σε χαμηλά επίπεδα και η κίνηση υποτονική. Ο παραγωγός και φυτωριούχος Χρήστος Αναγνωστάκος, δίνοντας μια πρώτη εικόνα, δηλώνει: «Η κίνηση είναι υποτονική. Οι Κλημεντίνες ξεκίνησαν με 35 λεπτά για κάθε παραγωγό και, φυσικά, αυτή θεωρείται μια χαμηλή τιμή. Η τάση είναι να δώσουν την παραγωγή, αφού όλοι φοβούνται την εξέλιξη του καιρού. Οι Ναβαλίνες δίνουν 30-35 λεπτά στον παραγωγό. Φυσικά, ούτε αυτή η τιμή είναι καλή και, με δεδομένο ότι η παραγωγή δεν είναι μεγάλη, η τελική τιμή για τον παραγωγό είναι τα 50 λεπτά». Η ζήτηση είναι χλιαρή, όπως δηλώνει ο κ. Αναγνωστάκος, που επισημαίνει όμως ότι η περίοδος γενικά δεν χαρακτηρίζεται από κίνηση, αφού τα πορτοκάλια δεν έχουν πάρει ακόμα το χρώμα που πρέπει. Σε ό,τι αφορά την προοπτική της χρονιάς, υποστηρίζει ότι θα υπάρξουν κτήματα όπου η μείωση θα ξεπεράσει το 50%. Η εικόνα της εγκατάλειψης, βέβαια, είναι διάχυτη, αλλά η Λακωνία και ειδικά η περιοχή της Σκάλας αντέχουν ακόμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι δηλώσεις του παραγωγού Στέλιου Σαρρή, o οποίος τονίζει ότι «η συγκομιδή έχει πάει πίσω κατά 20 μέρες, αφού τα πορτοκάλια δεν έχουν πάρει χρώμα και η τιμή για τις Κλημεντίνες είναι από 34 έως 40 λεπτά. Αντιθέτως, για τα πορτοκάλια είναι από 25 έως 35 λεπτά. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η αγορά και περιμένουμε από την άλλη εβδομάδα. Η καθυστέρηση είναι σημαντική, εάν συνυπολογίσουμε ότι την περασμένη χρονιά τέτοιο καιρό είχα κόψει τις Ναβαλίνες».

Από την Αργολίδα, ο Μιχάλης Μητροσύλης αναφέρει ότι η ανώτερη τιμή είναι 40 λεπτά, ενώ η κατώτερη 38 λεπτά. Σε ό,τι αφορά το μανταρίνι, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, αφού η τιμή έπεσε από τα 75 στα 45 λεπτά.