Οινοποιία: Αλκοτέστ και μπλόκα περιόρισαν την κατανάλωση κρασιού

Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί κρίσιμο διάστημα για τον κλάδο των οινοποιών, καθώς παραδοσιακά τις ημέρες αυτές αυξάνεται η κατανάλωση. Τα οικογενειακά τραπεζώματα, οι έξοδοι σε ταβέρνες και μπαρ, αλλά και η γενικότερη χαλαρή διάθεση, συμβάλλουν συνήθως στην αυξημένη ζήτηση.

Ωστόσο, ο απολογισμός για τους οινοποιούς της Θεσσαλίας κρίνεται μεν θετικός, συνοδεύεται όμως από την επισήμανση ότι «θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην «ΥΧ» αρκετοί Θεσσαλοί οινοποιοί, πολλοί παράγοντες συνέβαλαν σε αυτή τη συγκρατημένη εικόνα. Ο βασικότερος αφορά τα αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για τον περιορισμό των ατυχημάτων, καθώς και τους εντατικούς ελέγχους αλκοτέστ, που οδήγησαν αρκετούς οδηγούς σε πιο μετρημένη κατανάλωση. Ένας δεύτερος παράγοντας ήταν τα αγροτικά μπλόκα, τα οποία ανάγκασαν μέρος των εκδρομέων να ματαιώσουν την επίσκεψή τους στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Θεσσαλίας. Οι μεγάλες παρέες προτίμησαν άλλες, πιο εύκολα προσβάσιμες περιοχές, ενώ οι οικογένειες με μικρά παιδιά δεν αποτελούν βασικό κοινό για την κατανάλωση οίνου στην εστίαση.

Σύμφωνα με την Ένωση Οινοποιών Θεσσαλίας (ΕΝΟΑΘΕ), «υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την παρουσία των θεσσαλικών κρασιών και αποσταγμάτων στην εστίαση και στα ξενοδοχεία. Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου ο πελάτης αναζητούσε θεσσαλικό κρασί, αλλά το κατάστημα δεν το διέθετε». Όπως επισημαίνεται, μέσα στο 2026 θα καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια για την κάλυψη του κενού μεταξύ αγοράς και παραγωγής, μέσω στοχευμένων δράσεων.