Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η εξαγορά της Avramar από την Cooke Aquaculture

Η καναδική Cooke Aquaculture αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες 15 ημέρες την εξαγορά της Avramar, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον μεγαλύτερο «παίκτη» της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και βάζοντας τέλος σε ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά σίριαλ των τελευταίων ετών. Τα παραπάνω ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων της Cooke, Joel Richardson, μιλώντας στο 4ο κλαδικό συνέδριο ιχθυοκαλλιέργειας 2026.

Όπως ανέφερε, η εξαγορά βρίσκεται στην τελική ευθεία και αναμένονται σύντομα επίσημες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι στα μέσα Μαρτίου είχε ανακοινωθεί η προκαταρκτική συμφωνία της καναδικής εταιρείας για την απόκτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Avramar Ελλάδας, έναντι περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Cooke αποφάσισε να επενδύσει στην ελληνική αγορά μέσω της Avramar, καθώς διαπίστωσε ότι υπάρχει ισχυρή επιχειρηματική και λειτουργική συμβατότητα μεταξύ των δύο πλευρών. Επισήμανε ακόμη ότι ο καναδικός όμιλος έχει προχωρήσει σε περίπου 100 εξαγορές παγκοσμίως, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με ανθρώπους που διαθέτουν τεχνογνωσία, καινοτομία και διάθεση για ανάπτυξη.

Ο Joel Richardson παρουσίασε και τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα της Avramar, τονίζοντας ότι η Cooke σκοπεύει να επενδύσει σημαντικά στην Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση της εταιρείας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της.

Όπως εξήγησε, τους τελευταίους μήνες στελέχη της Cooke βρίσκονται στην Ελλάδα προκειμένου να αξιολογήσουν από κοντά τη λειτουργία της εταιρείας και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, εκσυγχρονισμό υποδομών και εξοπλισμού, βελτίωση των συστημάτων τροφοδοσίας, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει δυνατότητες αύξησης της παραγωγής στην ελληνική αγορά και μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσω στελεχών από άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Η Cooke Aquaculture αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως. Η οικογενειακή επιχείρηση ιδρύθηκε το 1985 από τον Glenn Cooke, ξεκινώντας με μόλις τρεις εργαζόμενους. Σήμερα απασχολεί περίπου 13.000 εργαζόμενους, έχει παρουσία σε 15 αγορές διεθνώς και πραγματοποιεί πωλήσεις σε 75 χώρες, με την Ελλάδα να αποτελεί τη 16η αγορά δραστηριοποίησής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ