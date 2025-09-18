Παύλος Μαρινάκης: Υποχώρησε στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 3,7% τον Ιούλιο

Στα θέματα που συζητήθηκαν στο ΚΥΣΕΑ που συνεδρίαση χθες υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην υποχώρηση στο 3,1% του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 3,7% τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

«Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Αντιστοίχως, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία, την Εσθονία και την Κροατία.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 9 κράτη – μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 4 και αυξήθηκε σε 14.

Ο πληθωρισμός βλέπουμε ότι σταδιακά αποκλιμακώνεται, ωστόσο το γεγονός ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με την Ευρώπη δεν μας αφήνει να εφησυχάσουμε. Είναι μεν θετικό, αλλά όσο υπάρχουν συμπολίτες μας που ακόμα περνάνε δύσκολα δεν υπάρχει χώρος για πανηγυρισμούς. Με στόχο, άλλωστε, την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών απέναντι στις αυξημένες τιμές, ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό μια σειρά από μέτρα φοροελαφρύνσεων που αφορούν όλους τους Έλληνες είτε είναι ιδιωτικοί, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, είτε συνταξιούχοι, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά», προσέθεσε.

Επίσης αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχων για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών νόμων, με δύο νέες αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αύριο, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00 θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα την εκλογή νέου Γραμματέα της ΚΟ, μετά την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ