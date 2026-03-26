Ολοκληρώνεται η 2η φάση του έργου «Γεωργία με Ευφυΐα» – Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα

Η δεύτερη φάση του Έργου «Γεωργία με Ευφυΐα» – Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, αφήνοντας πίσω μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί ποτέ για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Με την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου συλλογής δεδομένων, την υλοποίηση προηγμένων ψηφιακών συστημάτων και την ενσωμάτωση επιστημονικής γνώσης, το Έργο δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας και γνώσης για τη στήριξη της γεωργίας στην Ελλάδα.

Το Έργο σε αριθμούς

Με τη δεύτερη φάση υλοποίησης του Έργου αναπτύχθηκε ένα σύνολο υποδομών, δεδομένων και ψηφιακών υπηρεσιών που καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας:

4.800 Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων εγκατεστημένοι σε αγροτικές περιοχές της χώρας, για την καταγραφή κρίσιμων ατμοσφαιρικών και εδαφικών παραμέτρων.

50 Σταθμοί επαυξημένης ακρίβειας, εγκατεστημένοι βάσει των βέλτιστων πρακτικών του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), για την υποστήριξη των πειραμάτων άρδευσης και των μετεωρολογικών προγνώσεων.

60 Πειραματικά αγροτεμάχια, όπου συλλέγονται εξειδικευμένα δεδομένα για την προσαρμογή επιστημονικών μοντέλων ευφυούς γεωργίας για άρδευση, φυτοπροστασία και θρέψη.

50 Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) για τη λήψη εικόνων από τα πειραματικά αγροτεμάχια και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την κατάσταση της καλλιέργειας.

15 Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης (ΚΔΥ), που υποστηρίζουν την απροβλημάτιστη λειτουργία της πανελλαδικής υποδομής.

Δορυφορικά δεδομένα, τα οποία αξιοποιούνται για την παρακολούθηση της κατάστασης των καλλιεργειών.

Μία ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας, που συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαθέτει τα δεδομένα του συστήματος.

Δεκάδες επιστημονικά μοντέλα ευφυούς γεωργίας, που υποστηρίζουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για άρδευση, θρέψη και φυτοπροστασία.

Η υποδομή που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνεχή εξέλιξη της ευφυούς γεωργίας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://digiagro.gr/

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU