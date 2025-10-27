Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 14ου Πανελλήνιου Γεωργικής Μηχανικής

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.), στο οποίο παρουσιάστηκαν 76 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες από 235 συγγραφείς. Το Συνέδριο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 120 συνέδρων από όλη τη χώρα.

Το Συνέδριο έλαβε χώρο στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2025, στο ξενοδοχείο “Valis” στην Αγριά Βόλου υπό την αιγίδα του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Συνέδριο είχε τίτλο: «Η Γεωργική Μηχανική στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των drone» και μέσα από πλούσιο διήμερο παράλληλων συνεδριών ανέδειξε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στα ευφυή συστήματα φυτικής και ζωικής παραγωγής, την αειφόρο διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων, την χρήση της ενέργειας και της βιοενέργειας στη γεωργία, τις εφαρμογές κυκλικής οικονομίας, τα γεωργικά μηχανήματα και τις γεωργικές κατασκευές, την μετασυλλεκτική διαχείριση των αγροτικών προϊόντων και την εκπαίδευση και κατάρτιση στην μηχανική βιο-συστημάτων.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΜΕ εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες στους συγγραφείς των εργασιών, τους προσκεκλημένους ομιλητές, τους εθελοντές φοιτητές, το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του ΠΘ και τους ευγενικούς χορηγούς και τέλος σε όλους συμμετείχαν στο Συνέδριο.