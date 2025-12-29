Ολοκληρώθηκε επενδυτικό πρόγραμμα από τον ΑΣΟΠ Δράμας

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οπωροκηπευτικών (ΑΣΟΠ) Αγίου Αθανασίου Δράμας εκπροσωπεί 1.000 παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, που καλλιεργούν το αρχαιότερο καλλιεργούμενο καρποφόρο δέντρο, το οποίο συμβολίζει την καλοτυχία, την ευημερία, τη γονιμότητα και αυτοδίκαια είναι το γούρι κάθε νέας χρονιάς. Ο λόγος για το ρόδι.

Ο ΑΣΟΠ, που φροντίζει για τη βιωσιμότητά του και την ευημερία των μελών του, μόλις ολοκλήρωσε επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού-βελτίωσης της παραγωγικής γραμμής και τη μετεγκατάσταση σε σύγχρονους χώρους, ώστε να λάβει την υψηλότερη πιστοποίηση ασφάλειας προϊόντων, την IFS (International Food Standard), όπως μεταφέρει ο Παναγιώτης Αθανασιάδης, υπεύθυνος πωλήσεων στον συνεταιρισμό.

Ο ίδιος προσθέτει ότι η επένδυση περιλαμβάνει τη δημιουργία ψυκτικών αποθηκευτικών θαλάμων, υπογραμμίζοντας «το γνωστό πρόβλημα με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο. Η ενέργεια στη χώρα μας παραχωρήθηκε στους ολιγάρχες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφυκτιούν κάτω από το τεράστιο κόστος».

Όταν γίνει η σύνδεση θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος, που αντιπροσωπεύει την ακριβότερη κοστολογική παράμετρο των επιχειρήσεων.

Εξαγωγές σε 28 χώρες

Τα μέλη του ΑΣΟΠ βρέθηκαν αντιμέτωπα με το τεράστιο πρόβλημα της ακαρπίας, συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το προϊόν, παρότι η ζήτηση εντός κι εκτός Ελλάδας είναι τεράστια. «Το ρόδι είναι ο βασιλιάς των αντιοξειδωτικών και στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής επικρατεί παγκόσμια τάση κατανάλωσης υπερτροφών. Εξάγουμε σε 28 χώρες. Εδώ και δύο χρόνια, ανοίξαμε τις αγορές της Ανατολικής και Νοτιονατολικής Ασίας – Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και έπονται και άλλες», επισημαίνει ο κ. Αθανασιάδης.

Πλέον, στόχος του ΑΣΟΠ δεν είναι το ράφι, αλλά η διαχείριση της κρίσης, εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής. «Στη Βόρεια Ελλάδα, η ακαρπία κυμαίνεται στο 70%-100% και πολλοί παραγωγοί δεν συγκόμισαν λόγω του κόστους. Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα κυμαίνεται στο 50%-100%. Δώσαμε υψηλότερες τιμές, αυξήσαμε το κόστος της πρώτης ύλης κατά 50%, για να συγκεντρώσουμε περισσότερο προϊόν», περιγράφει ο ίδιος.

Ο ΑΣΟΠ καλείται να κάνει διαχείριση πελατολογίου, που γνωρίζει όμως ότι το φαινόμενο της ακαρπίας εκτείνεται σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Ο κ. Αθανασιάδης σημειώνει ότι η κλιματική κρίση λαμβάνεται υπόψη από τις αγορές, αλλά όχι από την Ελλάδα, που δεν αξιοποιεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προστασία των καλλιεργειών. Τονίζει, δε, το εξαιρετικό ελληνικό μικροκλίμα, που δίνει τα ποιοτικότερα προϊόντα, τα οποία όμως δεν προστατεύονται όπως θα έπρεπε.

Στρατηγική επιβίωσης

Ο ΑΣΟΠ δίνει τη μάχη της επιβίωσης απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αναπτύσσει διαχρονικά συνεργασίες με επιχειρήσεις της αγροδιατροφής. «Είμαστε κοντά σε μια οργανική σύζευξη με τη Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), που εισήλθε στην αγροδιατροφή και για την οποία παρασκευάζουμε βιολογικό χυμό ροδιού», σημειώνει ο κ. Αθανασιάδης. Επίσης, ο συνεταιρισμός ξεκίνησε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΠΑΑ αντιχαλαζικής προστασίας.

«Συστήσαμε μια εταιρεία μελέτης κατασκευής τοποθέτησης αντιχαλαζικών συστημάτων. Καλύψαμε 2.000 στρέμματα παραγωγών-μελών μας και περιμένουμε το νέο πρόγραμμα, με τη νέα ΚΑΠ, που πρέπει να συνδυάζεται και με την αντιπαγετική προστασία λόγω όψιμων εαρινών παγετών», αναφέρει. Ο ίδιος προβληματίζεται, γιατί δεν υπάρχει επόμενη γενιά αγροτών, καθώς ο πρωτογενής τομέας εγκαταλείπεται λόγω υψηλού κόστους παραγωγής. Προσθέτει, τέλος, το πρόβλημα του μικρού και διάσπαρτου κλήρου, εξηγώντας ότι χρειάζεται στρατηγική απόκτησης ιδιόκτητων χωραφιών, εφόσον θέλουμε να υπάρχει επόμενη μέρα.