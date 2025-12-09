Δράμα: Πατάτα Νευροκοπίου made in… France

Παρά τα σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας, που αντιμετώπισαν οι αγρότες στο λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου, η ποιότητα της πατάτας είναι καλή, πλην όμως το πρόβλημά τους είναι η μειωμένη ζήτηση και η χαμηλή τιμή. Οι εκτάσεις κυμάνθηκαν στα περσινά δεδομένα, με τάση μείωσης, όπως εκτιμά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου και πατατοπαραγωγός, Απόστολος Βέσμελης.

Δυστυχώς, η τιμή παραγωγού κυμαίνεται μεταξύ 25 και 35 λεπτών το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα. «Οι κιτρινόσαρκες πατάτες, όπως η Spunta, η Jelly και η Otolia, είναι πιο πάνω σε τιμή», σημειώνει ο κ. Βέσμελης. Οι περισσότερες πατάτες που καλλιεργούνται είναι λευκόσαρκες, άρα φθηνότερες. Η περσινή τιμή κυμάνθηκε μεταξύ 45 και 55 λεπτών το κιλό.

Αναζητώντας τους λόγους της σημαντικής πτώσης της τιμής παραγωγού, ενώ ταυτόχρονα ανεβαίνουν τα καλλιεργητικά έξοδα, ο ίδιος αναφέρει ότι «καλλιεργήθηκαν πολλές πατάτες στη χώρα μας. Στην Πελοπόννησο δεν είχαν εξαγωγές, ενώ, επιπλέον, καλλιέργησαν παραγωγοί που δεν είχαν σχέση με την πατάτα λόγω τιμών σε άλλες καλλιέργειες». Το αδιέξοδο σε τιμές πολλών αγροτικών προϊόντων κατευθύνει ορισμένους σε νέα, που σημειώνουν ένα με δύο χρόνια ικανοποιητική τιμή, με συνέπεια να αυξάνεται η προσφορά και να πέφτουν οι τιμές. Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους Έλληνες πατατοπαραγωγούς είναι οι ελληνοποιήσεις. Φέτος, μάλιστα, η Γαλλία και η Γερμανία είχαν αυξημένη παραγωγή και ήρθαν πατάτες σε χαμηλή τιμή που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι Έλληνες λόγω υψηλού καλλιεργητικού κόστους.

«Όλες οι πατάτες βαφτίζονται ελληνικές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ζήτηση και να έχει φτάσει η τιμή σε αυτά τα επίπεδα», διατυπώνει ο κ. Βέσμελης. Δίνοντας την εμπορική εικόνα της παραγωγής, εξηγεί ότι πουλήθηκαν περίπου οι μισές πατάτες. Οι περισσότεροι παραγωγοί προωθούν το προϊόν μέσω της ΕΑΣ Δράμας, αλλά ορισμένοι πουλούν μεμονωμένα.

«Οι έλεγχοι για τις ελληνοποιήσεις είναι μηδενικοί και ούτε καν μας ακούν», λέει ο κ. Βέσμελης, προσθέτοντας ότι έχει τηλεφωνήσει τρεις φορές στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, θέτοντας το πρόβλημα και ζητώντας να μιλήσει με τον γενικό γραμματέα για να του επισημάνει την αναγκαιότητα των ελέγχων ως προς τις παράνομες ελληνοποιήσεις, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να μιλήσει μαζί του.

«Η πολιτεία πρέπει να σκύψει στο πρόβλημά μας. Το εμπόριο είναι ελεύθερο, αλλά επιβάλλεται να πωλούνται με το όνομά τους. Στην Αθήνα, έρχονται από τη Γαλλία, αλλά δεν αναγράφεται πουθενά “γαλλικές πατάτες”. Στη Θεσσαλονίκη, έρχονται από τη Γερμανία και επίσης πωλούνται ως ελληνικές», τονίζει και μεταφέρει με πικρία ότι η ΠΓΕ πατάτα Νευροκοπίου κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στον διαγωνισμό Taste Awards 2023-24, χωρίς όμως εμπορικό αποτέλεσμα.

Η μόνη στήριξη που έχουν οι Δραμινοί παραγωγοί έρχεται από τα σούπερ μάρκετ και ορισμένους εμπόρους. «Οι πατάτες εμφανίζονται ως εγχώριες. Όποτε ερευνήσαμε στα σύνορα, δεν υπάρχει έλεγχος για το τι μπαίνει στη χώρα. Οι πατάτες έρχονται με ένα δελτίο αποστολής, το σκίζουν και το πετάνε. Γίνεται πάρτι με τις ελληνοποιήσεις», περιγράφει ο κ. Βέσμελης.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, υλοποιώντας δράσεις εξωστρέφειας, συμμετείχε με περίπτερο στην πρόσφατη έκθεση Philoxenia, προβάλλοντας, παράλληλα με την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον, την πατάτα και τα φασόλια Νευροκοπίου.