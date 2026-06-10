Oλοκληρώθηκε το 8ο Food Experience Graviera Naxos

Με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, με αρώματα που πλημμύρισαν κάθε γωνιά του νησιού και με γεύσεις που κατάφεραν να εκπλήξουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες, ολοκληρώθηκε, με απόλυτη επιτυχία, το 8ο Food Experience Graviera Naxos, το μεγαλύτερο γαστρονομικό γεγονός του Αιγαίου, που διοργάνωσε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου.

Για τρεις ημέρες η Νάξος φιλοξένησε μία μεγάλη γιορτή γεύσης, δημιουργίας, πολιτισμού και εξωστρέφειας. Από τις μαγευτικές παραλίες και τα παραθαλάσσια τοπία του νησιού μέχρι ξενοδοχειακές μονάδες, εμβληματικά σημεία και χώρους φιλοξενίας, η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. της Ε.Α.Σ. πρωταγωνίστησε σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι που ανέδειξε τη δύναμη της ναξιώτικης παραγωγής και τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας.

Διακεκριμένοι chefs και pastry chefs, δημοσιογράφοι, food bloggers, influencers, άνθρωποι του τουρισμού και προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν στη Νάξο, συμμετέχοντας σε μια διοργάνωση που χρόνο με τον χρόνο διευρύνει το αποτύπωμά της και καθιερώνεται ως ένας από τους σημαντικότερους γαστρονομικούς θεσμούς της χώρας.

Οι γαστρονομικοί πειραματισμοί αποτέλεσαν για ακόμη μία χρονιά το μεγάλο σημείο αναφοράς της διοργάνωσης. Η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. της Ε.Α.Σ. απέδειξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί όχι μόνο στις παραδοσιακές συνταγές αλλά και στις πιο σύγχρονες δημιουργίες υψηλής γαστρονομίας. Ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσε το πρωτοποριακό macaron με Γραβιέρα Νάξου, μια τολμηρή δημιουργία που εντυπωσίασε Έλληνες και ξένους επισκέπτες, ενώ το παγωτό με Γραβιέρα Νάξου, σύκο και εκλεκτούς ξηρούς καρπούς απέσπασε διθυραμβικά σχόλια, αποδεικνύοντας πως η καινοτομία μπορεί να γεννηθεί από την παράδοση όταν συναντά το ταλέντο και τη δημιουργικότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση έδωσε η παρουσία του αρχισυντάκτη της διεθνούς γαστρονομικής πλατφόρμας TasteAtlas, Νίκο Σούτσιτς, ο οποίος βρέθηκε στη Νάξο για να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους, τις γεύσεις και τη φιλοσοφία που κρύβονται πίσω από την επιτυχία της Γραβιέρας Νάξου. Η παρουσία του αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς η Γραβιέρα Νάξου αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο στις διεθνείς αξιολογήσεις του TasteAtlas, επιβεβαιώνοντας ότι ένα αυθεντικό ελληνικό προϊόν μπορεί να σταθεί επάξια στην κορυφή της παγκόσμιας γαστρονομικής σκηνής.

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια ιστορική χρονιά για τη Νάξο. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου συμπληρώνει 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, προσφοράς και στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αποτελώντας έναν από τους ιστορικότερους και σημαντικότερους συνεταιριστικούς οργανισμούς της χώρας. Παράλληλα, συμπληρώνονται 70 χρόνια παραγωγής της Γραβιέρας Νάξου, που παραμένει ένα προϊόν-σύμβολο της ελληνικής τυροκομίας και ένας αυθεντικός πρεσβευτής της Νάξου στις διεθνείς αγορές.

Σε μία εποχή όπου η αυθεντικότητα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία, η Νάξος κατάφερε να αναδείξει με τον πιο πειστικό τρόπο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα: τους ανθρώπους της, τα προϊόντα της, την ιστορία της και την ικανότητά της να μετατρέπει την παράδοση σε σύγχρονη δημιουργία.

Συνδιοργανωτής του 8ου Food Experience Graviera Naxos ήταν ο Aegean Voice 107,5 και μεγάλοι χορηγοί του η Blue Star Ferries και η Ένωση Ξενοδόχων Νάξου.