Ομάδα εθελοντών ξαναδίνει ζωή σε ακαλλιέργητα χωράφια

Ο ζΒόλος ιδρύθηκε το 2024 στον Βόλο και αποτελεί μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ). Ο ζΒόλος διαχειρίζεται εκτάσεις γης που οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να συντηρήσουν, καλλιεργώντας και μεταποιώντας αγροτικά προϊόντα. Μέρος της παραγωγής επιστρέφει στους ιδιοκτήτες γης, είτε σε είδος είτε σε χρηματική απόδοση. Το κέρδος του εγχειρήματος αυτού, αξιοποιείται για τη μερική χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων. Εθελοντές και ενήλικα μέλη της κοινότητας που επιθυμούν να καλλιεργήσουν βιωματικά την Ανθεκτικότητα, συμμετέχουν σε κύκλους εργασίας και παράλληλης εκπαίδευσης στα προγράμματα αξιοποίησης της γης.

Για το εγχείρημα μίλησε στην “Περίμετρο” ο Βασίλης Τηλιάκος, κοινωνικός λειτουργός και παιδαγωγός, πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ.