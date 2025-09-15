“Χρυσή κεφαλή”: Το χυμώδες πεπόνι του Τυχερού Έβρου που τρώγεται μέχρι το Πάσχα

Στον Έβρο ευδοκιμεί ένα πεπόνι που συγκομίζεται τον Σεπτέμβριο , το οποίο δεν υστερεί σε τίποτα σε γεύση και άρωμα σε σύγκριση με τα καλοκαιρινά. Πρόκειται για τη λεγόμενη “χρυσή κεφαλή” ή αλλιώς «χειμωνιάτικο», το οποίο καλλιεργείται στον κάμπο του Τυχερού και είναι πολύ γλυκό και ζουμερό, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερο πότισμα.

Η «Χρυσή Κεφαλή», οφείλει την ονομασία της στο ολόχρυσο χρώμα της αλλά και στο μέγεθός της, ξεχωρίζει για το υπέροχο άρωμα, τη χυμώδη σάρκα, την εξαιρετική γεύση και βέβαια την αξιοσημείωτη αντοχή, αφού μπορεί να διατηρηθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου καταναλωθεί, χάρις στους εστέρες που περιέχει και οι οποίοι λειτουργούν ως συντηρητικό.